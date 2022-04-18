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Мосприрода: сезон клещей начался в лесопарках Москвы
Мосприрода: сезон клещей начался в лесопарках Москвы - РИА Новости, 20.04.2022
Мосприрода: сезон клещей начался в лесопарках Москвы
Сезон активности клещей стартует в лесопарках Москвы с наступлением теплой погоды, для борьбы с ними проводят профилактические работы - косят траву, убирают... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-18T11:22
2022-04-18T11:22
2022-04-20T16:23
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сезон активности клещей стартует в лесопарках Москвы с наступлением теплой погоды, для борьбы с ними проводят профилактические работы - косят траву, убирают валежник, сообщается в Telegram-канале Мосприроды."С наступлением теплой погоды в природных парках начинается сезон активности клещей, который длится с марта-апреля по октябрь-ноябрь", - говорится в сообщении.Подчеркивается, из-за того, что на особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств для обработки против клещей запрещено, "специалисты Мосприроды проводят профилактические работы: косят траву возле детских и спортивных площадок, вдоль дорожно-тропиночной сети, убирают валежник, размещают на территориях информационные плакаты, проводят инструктаж для посетителей и эколого-просветительские мероприятия".Отмечается, что не стоит недооценивать опасность укуса клеща, паразиты являются переносчиками тяжелых заболеваний. Если клещ все же укусил – нужно немедленно обратиться в ближайший травматологический пункт Москвы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мосприрода, клещ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Сезон активности клещей стартует в лесопарках Москвы с наступлением теплой погоды, для борьбы с ними проводят профилактические работы - косят траву, убирают валежник, сообщается в Telegram-канале Мосприроды
.
"С наступлением теплой погоды в природных парках начинается сезон активности клещей, который длится с марта-апреля по октябрь-ноябрь", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, из-за того, что на особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств для обработки против клещей запрещено, "специалисты Мосприроды проводят профилактические работы: косят траву возле детских и спортивных площадок, вдоль дорожно-тропиночной сети, убирают валежник, размещают на территориях информационные плакаты, проводят инструктаж для посетителей и эколого-просветительские мероприятия".
Отмечается, что не стоит недооценивать опасность укуса клеща, паразиты являются переносчиками тяжелых заболеваний. Если клещ все же укусил – нужно немедленно обратиться в ближайший травматологический пункт Москвы.