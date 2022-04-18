Рейтинг@Mail.ru
Мосприрода: сезон клещей начался в лесопарках Москвы - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220418/kleschi-1784526599.html
Мосприрода: сезон клещей начался в лесопарках Москвы
Мосприрода: сезон клещей начался в лесопарках Москвы - РИА Новости, 20.04.2022
Мосприрода: сезон клещей начался в лесопарках Москвы
Сезон активности клещей стартует в лесопарках Москвы с наступлением теплой погоды, для борьбы с ними проводят профилактические работы - косят траву, убирают... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-18T11:22
2022-04-20T16:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
клещ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732894351_0:279:2678:1785_1920x0_80_0_0_f56c76b76847231bf168eeac1414d2a3.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сезон активности клещей стартует в лесопарках Москвы с наступлением теплой погоды, для борьбы с ними проводят профилактические работы - косят траву, убирают валежник, сообщается в Telegram-канале Мосприроды."С наступлением теплой погоды в природных парках начинается сезон активности клещей, который длится с марта-апреля по октябрь-ноябрь", - говорится в сообщении.Подчеркивается, из-за того, что на особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств для обработки против клещей запрещено, "специалисты Мосприроды проводят профилактические работы: косят траву возле детских и спортивных площадок, вдоль дорожно-тропиночной сети, убирают валежник, размещают на территориях информационные плакаты, проводят инструктаж для посетителей и эколого-просветительские мероприятия".Отмечается, что не стоит недооценивать опасность укуса клеща, паразиты являются переносчиками тяжелых заболеваний. Если клещ все же укусил – нужно немедленно обратиться в ближайший травматологический пункт Москвы.
https://realty.ria.ru/20220415/vodoemy-1783653608.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732894351_415:258:2451:1785_1920x0_80_0_0_2a7b5540fa012e4520edb70148944b70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосприрода, клещ
11:22 18.04.2022 (обновлено: 16:23 20.04.2022)
 

Мосприрода: сезон клещей начался в лесопарках Москвы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сезон активности клещей стартует в лесопарках Москвы с наступлением теплой погоды, для борьбы с ними проводят профилактические работы - косят траву, убирают валежник, сообщается в Telegram-канале Мосприроды.
"С наступлением теплой погоды в природных парках начинается сезон активности клещей, который длится с марта-апреля по октябрь-ноябрь", - говорится в сообщении.
Итоги благоустройства парковых зон Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 09:44Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Два водоема приведут в порядок в Битцевском лесу
Подчеркивается, из-за того, что на особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств для обработки против клещей запрещено, "специалисты Мосприроды проводят профилактические работы: косят траву возле детских и спортивных площадок, вдоль дорожно-тропиночной сети, убирают валежник, размещают на территориях информационные плакаты, проводят инструктаж для посетителей и эколого-просветительские мероприятия".
Отмечается, что не стоит недооценивать опасность укуса клеща, паразиты являются переносчиками тяжелых заболеваний. Если клещ все же укусил – нужно немедленно обратиться в ближайший травматологический пункт Москвы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприродаКлещ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала