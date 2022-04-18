https://ria.ru/20220418/kleschi-1784526599.html

Мосприрода: сезон клещей начался в лесопарках Москвы

Мосприрода: сезон клещей начался в лесопарках Москвы - РИА Новости, 20.04.2022

Мосприрода: сезон клещей начался в лесопарках Москвы

Сезон активности клещей стартует в лесопарках Москвы с наступлением теплой погоды, для борьбы с ними проводят профилактические работы - косят траву, убирают... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-18T11:22

2022-04-18T11:22

2022-04-20T16:23

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сезон активности клещей стартует в лесопарках Москвы с наступлением теплой погоды, для борьбы с ними проводят профилактические работы - косят траву, убирают валежник, сообщается в Telegram-канале Мосприроды."С наступлением теплой погоды в природных парках начинается сезон активности клещей, который длится с марта-апреля по октябрь-ноябрь", - говорится в сообщении.Подчеркивается, из-за того, что на особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств для обработки против клещей запрещено, "специалисты Мосприроды проводят профилактические работы: косят траву возле детских и спортивных площадок, вдоль дорожно-тропиночной сети, убирают валежник, размещают на территориях информационные плакаты, проводят инструктаж для посетителей и эколого-просветительские мероприятия".Отмечается, что не стоит недооценивать опасность укуса клеща, паразиты являются переносчиками тяжелых заболеваний. Если клещ все же укусил – нужно немедленно обратиться в ближайший травматологический пункт Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода, клещ