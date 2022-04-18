https://ria.ru/20220418/kitay-1784050916.html

В Китае рассказали о планах эксплуатации новой космической станции

В Китае рассказали о планах эксплуатации новой космической станции - РИА Новости, 18.04.2022

В Китае рассказали о планах эксплуатации новой космической станции

После завершения строительства китайской космической станции в этом году году начнется новый этап ее эксплуатации и дальнейшего развития, сообщил на... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:26

2022-04-18T11:26

2022-04-18T11:26

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 18 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". После завершения строительства китайской космической станции в этом году году начнется новый этап ее эксплуатации и дальнейшего развития, сообщил на пресс-конференции глава Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA) Хао Чунь.По его словам, первоначальный план состоит в том, чтобы каждый год в рамках нового этапа запускать по два пилотируемых космических корабля и два грузовых корабля.Космонавты будут находиться на орбите в течение длительного времени, проводить в космосе научно-технические эксперименты и обслуживать космическую станцию, отметил Хао Чунь.Также будут разработаны ракеты-носители и пилотируемые космические корабли нового поколения, чтобы и дальше повышать комплексные возможности и технологический уровень программы пилотируемой космонавтики Китая, добавил он.Ракеты-носители нового поколения и возвращаемая капсула нового пилотируемого корабля будут многоразовыми. Пилотируемый космический корабль нового поколения сможет вместить семь космонавтов, его грузоподъемность также будет значительно увеличена.На этапе эксплуатации и дальнейшего развития космической станции будут проводиться крупномасштабные научные эксперименты, а также испытания новых технологий в таких областях, как космическая биология и медицина, физика микрогравитации, космическая астрономия и наука о Земле.В 2023 году Китай планирует запустить свой первый крупный космический телескоп для проведения широкомасштабных космических исследований.

https://ria.ru/20220418/stroitelstvo-1784049004.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай