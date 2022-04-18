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В Китае рассказали о планах эксплуатации новой космической станции - РИА Новости, 18.04.2022
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https://ria.ru/20220418/kitay-1784050916.html
В Китае рассказали о планах эксплуатации новой космической станции
В Китае рассказали о планах эксплуатации новой космической станции - РИА Новости, 18.04.2022
В Китае рассказали о планах эксплуатации новой космической станции
После завершения строительства китайской космической станции в этом году году начнется новый этап ее эксплуатации и дальнейшего развития, сообщил на... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:26
2022-04-18T11:26
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МОСКВА, 18 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". После завершения строительства китайской космической станции в этом году году начнется новый этап ее эксплуатации и дальнейшего развития, сообщил на пресс-конференции глава Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA) Хао Чунь.По его словам, первоначальный план состоит в том, чтобы каждый год в рамках нового этапа запускать по два пилотируемых космических корабля и два грузовых корабля.Космонавты будут находиться на орбите в течение длительного времени, проводить в космосе научно-технические эксперименты и обслуживать космическую станцию, отметил Хао Чунь.Также будут разработаны ракеты-носители и пилотируемые космические корабли нового поколения, чтобы и дальше повышать комплексные возможности и технологический уровень программы пилотируемой космонавтики Китая, добавил он.Ракеты-носители нового поколения и возвращаемая капсула нового пилотируемого корабля будут многоразовыми. Пилотируемый космический корабль нового поколения сможет вместить семь космонавтов, его грузоподъемность также будет значительно увеличена.На этапе эксплуатации и дальнейшего развития космической станции будут проводиться крупномасштабные научные эксперименты, а также испытания новых технологий в таких областях, как космическая биология и медицина, физика микрогравитации, космическая астрономия и наука о Земле.В 2023 году Китай планирует запустить свой первый крупный космический телескоп для проведения широкомасштабных космических исследований.
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китай
11:26 18.04.2022
 

В Китае рассказали о планах эксплуатации новой космической станции

CC BY-SA 4.0 / Shujianyang / Китайская космическая станция "Тяньгун"
Китайская космическая станция Тяньгун - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Shujianyang /
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МОСКВА, 18 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". После завершения строительства китайской космической станции в этом году году начнется новый этап ее эксплуатации и дальнейшего развития, сообщил на пресс-конференции глава Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA) Хао Чунь.
По его словам, первоначальный план состоит в том, чтобы каждый год в рамках нового этапа запускать по два пилотируемых космических корабля и два грузовых корабля.
Тестирование модуля первой китайской космической станции Тяньгун-1 в Центре запуска спутников Цзюцюань в провинции Ганьсу, Китай - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
11:08Россия-Китай: Главное
Строительство первой орбитальной станции КНР "Тяньгун" завершат в октябре
Космонавты будут находиться на орбите в течение длительного времени, проводить в космосе научно-технические эксперименты и обслуживать космическую станцию, отметил Хао Чунь.
Также будут разработаны ракеты-носители и пилотируемые космические корабли нового поколения, чтобы и дальше повышать комплексные возможности и технологический уровень программы пилотируемой космонавтики Китая, добавил он.
Ракеты-носители нового поколения и возвращаемая капсула нового пилотируемого корабля будут многоразовыми. Пилотируемый космический корабль нового поколения сможет вместить семь космонавтов, его грузоподъемность также будет значительно увеличена.
На этапе эксплуатации и дальнейшего развития космической станции будут проводиться крупномасштабные научные эксперименты, а также испытания новых технологий в таких областях, как космическая биология и медицина, физика микрогравитации, космическая астрономия и наука о Земле.
В 2023 году Китай планирует запустить свой первый крупный космический телескоп для проведения широкомасштабных космических исследований.

"Мы будем проводить передовые научные исследования в области формирования и эволюции космической структуры, темной материи и темной энергии, экзопланет и солнечных тел и рассчитываем добиться ряда крупных открытий", - сказал Хао Чунь.

 
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