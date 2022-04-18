https://ria.ru/20220418/kipr-1784079496.html
Эксперты подсчитали, сколько туристов потеряет Кипр в этом году
Эксперты подсчитали, сколько туристов потеряет Кипр в этом году - РИА Новости, 18.04.2022
Эксперты подсчитали, сколько туристов потеряет Кипр в этом году
Кипр недосчитается в этом году 900 тысяч туристов и 550 миллионов евро доходов из-за конфликта на Украине, пишет газета "Филелефтерос". РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:39
2022-04-18T19:39
2022-04-18T19:39
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АФИНЫ, 18 апр — РИА Новости. Кипр недосчитается в этом году 900 тысяч туристов и 550 миллионов евро доходов из-за конфликта на Украине, пишет газета "Филелефтерос".По данным статистической службы, в 2021 году Кипр посетили более 519 тысяч отдыхающих из России, почти 96 тысяч — из Украины и около четырех тысяч — из Белоруссии. В 2019-м на острове побывали 900 тысяч туристов из этих стран, а доход республики составил 550 миллионов евро.В этом году власти ожидают значительное снижение числа гостей из РФ, Белоруссии и Украины. Однако министр туризма Саввас Пердиос предполагает, что несмотря на кризис, отрасль продолжит развиваться благодаря усилиям последних лет по расширению туристических рынков. На ассамблее Всекипрской ассоциации гостиничных менеджеров он заявил, что Кипр будет компенсировать потери в основном за счет Великобритании, Израиля, Франции и Австрии.Издание полагает, что в этом году стоит ожидать роста числа отдыхающих из этих стран: это может заполнить образовавшуюся брешь. Однако есть ряд важных дополнительных факторов, которые могут повлиять на туризм. Это количество рейсов, стоимость авиабилетов и путевок."Например, вы не сможете привезти на Кипр 500 тысяч немецких туристов, если среди сотрудников туриндустрии не будет владеющих этим языком. То же самое относится и к французам. И нельзя забывать, что отрасль в последние годы ориентируется, кроме традиционного английского рынка, в основном на русский", — пишет газета. Издание также отмечает, что есть конкуренция и со стороны других направлений в Средиземноморье.По мнению экспертов, в любом случае целью туристического сезона на Кипре должно стать не просто восполнение упущенных турпотоков из России и Украины, а попытка добиться результатов 2019 года.
https://ria.ru/20211107/kipr-1757497932.html
https://ria.ru/20220418/kipr-1784030760.html
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РИА Новости
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новости - туризм, кипр, россия, туризм, туристы, турпоток, украина, белоруссия, авиабилеты, отдых, израиль, великобритания, франция, австрия
Эксперты подсчитали, сколько туристов потеряет Кипр в этом году
Кипр из-за событий на Украине недосчитается в этом году 900 тысяч туристов, сообщают СМИ
АФИНЫ, 18 апр — РИА Новости. Кипр недосчитается в этом году 900 тысяч туристов и 550 миллионов евро доходов из-за конфликта на Украине, пишет газета "Филелефтерос".
По данным статистической службы, в 2021 году Кипр посетили более 519 тысяч отдыхающих из России, почти 96 тысяч — из Украины и около четырех тысяч — из Белоруссии. В 2019-м на острове побывали 900 тысяч туристов из этих стран, а доход республики составил 550 миллионов евро.
В этом году власти ожидают значительное снижение числа гостей из РФ, Белоруссии и Украины. Однако министр туризма Саввас Пердиос предполагает, что несмотря на кризис, отрасль продолжит развиваться благодаря усилиям последних лет по расширению туристических рынков.
На ассамблее Всекипрской ассоциации гостиничных менеджеров он заявил, что Кипр будет компенсировать потери в основном за счет Великобритании, Израиля, Франции и Австрии.
Издание полагает, что в этом году стоит ожидать роста числа отдыхающих из этих стран: это может заполнить образовавшуюся брешь. Однако есть ряд важных дополнительных факторов, которые могут повлиять на туризм. Это количество рейсов, стоимость авиабилетов и путевок.
"Например, вы не сможете привезти на Кипр 500 тысяч немецких туристов, если среди сотрудников туриндустрии не будет владеющих этим языком. То же самое относится и к французам. И нельзя забывать, что отрасль в последние годы ориентируется, кроме традиционного английского рынка, в основном на русский", — пишет газета.
Издание также отмечает, что есть конкуренция и со стороны других направлений в Средиземноморье.
По мнению экспертов, в любом случае целью туристического сезона на Кипре должно стать не просто восполнение упущенных турпотоков из России и Украины, а попытка добиться результатов 2019 года.