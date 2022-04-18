Гутерриш пытался связаться с Путиным с 24 февраля, заявил офис Генсека
Представитель Генсека ООН Дюжаррик: Гутерриш пытался связаться с Путиным с 24 февраля
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Архивное фото
ООН, 18 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш пытался связаться с президентом РФ Владимиром Путиным с первого дня специальной военной операции на Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Короткий ответ – да", - сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.