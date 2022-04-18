https://ria.ru/20220418/guterrish-1784197341.html

Гутерриш пытался связаться с Путиным с 24 февраля, заявил офис Генсека

Гутерриш пытался связаться с Путиным с 24 февраля, заявил офис Генсека - РИА Новости, 18.04.2022

Гутерриш пытался связаться с Путиным с 24 февраля, заявил офис Генсека

Генсек ООН Антониу Гутерриш пытался связаться с президентом РФ Владимиром Путиным с первого дня специальной военной операции на Украине, заявил на брифинге... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T21:50

2022-04-18T21:50

2022-04-18T21:50

в мире

россия

украина

донбасс

владимир путин

оон

антониу гутерриш

обострение ситуации в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_161c76a5b17ea15ddb75f29a281afc23.jpg

ООН, 18 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш пытался связаться с президентом РФ Владимиром Путиным с первого дня специальной военной операции на Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Короткий ответ – да", - сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/nischeta-1784009451.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, оон, антониу гутерриш