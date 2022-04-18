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Порядка 350 тонн гумпомощи Донбассу собрали за несколько дней в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220418/gumpomosch-1784170843.html
Порядка 350 тонн гумпомощи Донбассу собрали за несколько дней в Подмосковье
Порядка 350 тонн гумпомощи Донбассу собрали за несколько дней в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2022
Порядка 350 тонн гумпомощи Донбассу собрали за несколько дней в Подмосковье
В Московской области за несколько дней собрали 350 тонн гуманитарной помощи для Донбасса, сообщил губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:35
2022-04-18T18:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Московской области за несколько дней собрали 350 тонн гуманитарной помощи для Донбасса, сообщил губернатор Андрей Воробьев."За несколько дней мы собрали 350 тонн (гуманитарной помощи в рамках акции "Доброе дело" – ред.). Это приличный объём. Самое главное, что каждый из этих килограммов - то, что требуется там, на территории", - сказал Воробьёв в ходе совещания с главами округов и региональными министрами.Акция "Доброе дело" продолжается. Ранее сообщалось, что в ней участвуют 1,2 тысячи школ Подмосковья."На этой неделе из распределительного центра в Домодедове должно отправиться еще две таких фуры. В них среди прочего будет 5 тонн медикаментов, которые доставят в детское нейрохирургическое отделение в Донецкой больнице", - добавили в пресс-службе регионального правительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, гуманитарная помощь
18:35 18.04.2022
 

Порядка 350 тонн гумпомощи Донбассу собрали за несколько дней в Подмосковье

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Порядка 350 тонн гумпомощи Донбассу собрали за несколько дней в Подмосковье
Порядка 350 тонн гумпомощи Донбассу собрали за несколько дней в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Московской области за несколько дней собрали 350 тонн гуманитарной помощи для Донбасса, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"За несколько дней мы собрали 350 тонн (гуманитарной помощи в рамках акции "Доброе дело" – ред.). Это приличный объём. Самое главное, что каждый из этих килограммов - то, что требуется там, на территории", - сказал Воробьёв в ходе совещания с главами округов и региональными министрами.
Первая фура с гуманитарным грузом, который собрали в школах Подмосковья для жителей Донбасса, отправилась из распределительного центра в Домодедово - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 15:57Новости Подмосковья
Фуру с собранной в школах Подмосковья гумпомощью отправили в Донбасс
Акция "Доброе дело" продолжается. Ранее сообщалось, что в ней участвуют 1,2 тысячи школ Подмосковья.
"На этой неделе из распределительного центра в Домодедове должно отправиться еще две таких фуры. В них среди прочего будет 5 тонн медикаментов, которые доставят в детское нейрохирургическое отделение в Донецкой больнице", - добавили в пресс-службе регионального правительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевГуманитарная помощь
 
 
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