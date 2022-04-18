Украина вновь не заявила ни одного гумкоридора в сторону России
Минобороны: Украина вновь не заявила ни одного гумкоридора в сторону России
Жители Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Украинская сторона не заявила ни одного гуманитарного коридора в РФ из 10 заявленных на текущие сутки на донецком, днепропетровском и запорожском направлениях, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Из 10 заявленных украинской стороной на текущие сутки гуманитарных коридоров на донецком, днепропетровском и запорожском направлениях в сторону России нет ни одного", - сказал он.
Мизинцев отметил, что власти в Киеве не только не придерживаются гуманитарных принципов, но и всячески препятствуют эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов. По его словам, боевики националистических батальонов цинично продолжают обстреливать из стрелкового оружия и минометов гуманитарные коридоры, в том числе заявленные украинской стороной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.