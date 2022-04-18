https://ria.ru/20220418/golosovanie-1784091150.html
Предварительное голосование "Единой России" пройдет в онлайн-формате
Предварительное голосование "Единой России" пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 18.04.2022
Предварительное голосование "Единой России" пройдет в онлайн-формате
Предварительное голосование "Единой России" пройдет исключительно в онлайн-формате, сейчас актуализируем мобилизационную базу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:44
2022-04-18T13:44
2022-04-18T13:57
россия
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политика
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Предварительное голосование "Единой России" пройдет исключительно в онлайн-формате, сейчас актуализируем мобилизационную базу, рассказал РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.Ранее сообщалось, что регистрация избирателей в качестве выборщиков предварительного голосования партии "Единая Россия" 2022 года стартует с понедельника, 18 апреля, и продлится до 27 мая, само голосование пройдет 23-29 мая."Мы не изменили свою точку зрения. Будем проводить предварительное голосование в цифровом формате. Решаем несколько задач, в том числе совершенствования своих платформ и актуализацию мобилизационной базы", - сказал Перминов.Предварительное голосование "Единой России" на федеральных выборах 2021 года проходило в смешенном формате в режиме онлайн и оффлайн с 24 по 30 мая, в нем приняли участие около 12 миллионов человек.Выборы различного уровня в России должны пройти 11 сентября 2022 года, в ходе которых также определят 15 высших должностных лиц регионов.Перминов напомнил, что в ходе выборов в 34 регионах РФ будут определены 21,5 тысячи мандатов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, единая россия, политика, общество
13:44 18.04.2022 (обновлено: 13:57 18.04.2022)
Предварительное голосование "Единой России" пройдет в онлайн-формате
Замсекретаря генсовета ЕР Перминов: предварительное голосование пройдет онлайн
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Предварительное голосование "Единой России" пройдет исключительно в онлайн-формате, сейчас актуализируем мобилизационную базу, рассказал РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.
Ранее сообщалось, что регистрация избирателей в качестве выборщиков предварительного голосования партии "Единая Россия
" 2022 года стартует с понедельника, 18 апреля, и продлится до 27 мая, само голосование пройдет 23-29 мая.
"Мы не изменили свою точку зрения. Будем проводить предварительное голосование в цифровом формате. Решаем несколько задач, в том числе совершенствования своих платформ и актуализацию мобилизационной базы", - сказал Перминов.
Предварительное голосование "Единой России" на федеральных выборах 2021 года проходило в смешенном формате в режиме онлайн и оффлайн с 24 по 30 мая, в нем приняли участие около 12 миллионов человек.
Выборы различного уровня в России
должны пройти 11 сентября 2022 года, в ходе которых также определят 15 высших должностных лиц регионов.
Перминов напомнил, что в ходе выборов в 34 регионах РФ будут определены 21,5 тысячи мандатов.