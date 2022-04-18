https://ria.ru/20220418/golosovanie-1784091150.html

Предварительное голосование "Единой России" пройдет в онлайн-формате

Предварительное голосование "Единой России" пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 18.04.2022

Предварительное голосование "Единой России" пройдет в онлайн-формате

Предварительное голосование "Единой России" пройдет исключительно в онлайн-формате, сейчас актуализируем мобилизационную базу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:44

2022-04-18T13:44

2022-04-18T13:57

россия

единая россия

политика

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Предварительное голосование "Единой России" пройдет исключительно в онлайн-формате, сейчас актуализируем мобилизационную базу, рассказал РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.Ранее сообщалось, что регистрация избирателей в качестве выборщиков предварительного голосования партии "Единая Россия" 2022 года стартует с понедельника, 18 апреля, и продлится до 27 мая, само голосование пройдет 23-29 мая."Мы не изменили свою точку зрения. Будем проводить предварительное голосование в цифровом формате. Решаем несколько задач, в том числе совершенствования своих платформ и актуализацию мобилизационной базы", - сказал Перминов.Предварительное голосование "Единой России" на федеральных выборах 2021 года проходило в смешенном формате в режиме онлайн и оффлайн с 24 по 30 мая, в нем приняли участие около 12 миллионов человек.Выборы различного уровня в России должны пройти 11 сентября 2022 года, в ходе которых также определят 15 высших должностных лиц регионов.Перминов напомнил, что в ходе выборов в 34 регионах РФ будут определены 21,5 тысячи мандатов.

https://ria.ru/20220416/er-1783880462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, единая россия, политика, общество