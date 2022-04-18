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"Ъ": производители продуктов призвали не запрещать въезд европейских фур - РИА Новости, 18.04.2022
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Производители продуктов в России призвали не запрещать въезд европейских фур
"Ъ": производители продуктов призвали не запрещать въезд европейских фур - РИА Новости, 18.04.2022
Производители продуктов в России призвали не запрещать въезд европейских фур
Производители продуктов питания обратились к правительству с просьбой не запрещать в качестве контрсанкций въезд в Россию европейских фур, пишет газета... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:27
2022-04-18T11:27
экономика
михаил мишустин
правительство рф
евросоюз
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Производители продуктов питания обратились к правительству с просьбой не запрещать в качестве контрсанкций въезд в Россию европейских фур, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.Как рассказал источник газеты, европейские поставщики не хотят пересекать границы Польши и Белоруссии, поэтому ввозят ингредиенты на территорию России через другие страны. Это, в свою очередь, спровоцировало повышение издержек на логистику.Отмечается, что обращение подписали руководители Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, "Союзмолока", Руспродсоюза и "Союзнапитков".В правительстве на запрос издания ответили, что пока не получили обращение.Западные страны объявили о санкциях после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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экономика, михаил мишустин, правительство рф, евросоюз
11:27 18.04.2022
 
"Ъ": производители продуктов призвали не запрещать въезд европейских фур

"Ъ" узнал о призыве производителей продуктов в России не запрещать въезд для фур из Европы

© РИА Новости / Владимир Макаров / Перейти в фотобанкГрузовики
Грузовики - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Владимир Макаров
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Производители продуктов питания обратились к правительству с просьбой не запрещать в качестве контрсанкций въезд в Россию европейских фур, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.
"Это грозит разрывом производственных цепочек, так как для замены поставщиков сырья и создания новых логистических коридоров потребуется значительное время", — говорится в письме.
Как рассказал источник газеты, европейские поставщики не хотят пересекать границы Польши и Белоруссии, поэтому ввозят ингредиенты на территорию России через другие страны. Это, в свою очередь, спровоцировало повышение издержек на логистику.
Отмечается, что обращение подписали руководители Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, "Союзмолока", Руспродсоюза и "Союзнапитков".
Прохожие на улице Tauentzienstrasse в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
10:10
СМИ: санкции против России ударили по еще одной отрасли в Германии
В правительстве на запрос издания ответили, что пока не получили обращение.
Западные страны объявили о санкциях после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
 
ЭкономикаМихаил МишустинПравительство РФЕвросоюз
 
 
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