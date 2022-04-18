https://ria.ru/20220418/flot-1784170045.html
Флагман Северного флота "Петр Великий" вернулся на базу в Североморск
Флагман Северного флота "Петр Великий" вернулся на базу в Североморск - РИА Новости, 18.04.2022
Флагман Северного флота "Петр Великий" вернулся на базу в Североморск
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", флагман Северного флота, вернулся на главную базу флота в город Североморск после выполнения поставленных... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:30
2022-04-18T18:30
2022-04-18T18:30
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безопасность
североморск
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", флагман Северного флота, вернулся на главную базу флота в город Североморск после выполнения поставленных задач, сообщает пресс-служба Северного флота."Флагман Северного флота – тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" завершил выполнение всех поставленных задач в море и прибыл в главную базу флота – город Североморск", - сказано в сообщении.На флоте уточняют, что экипаж корабля успешно сдал вторую задачу курса боевой подготовки, в ходе которых отрабатывалось слаживание команды в море и выполнение практических боевых упражнений с применением артиллерийского оружия.В понедельник экипаж корабля отметил День корабля – 24-ю годовщину со дня первого подъёма военно-морского флага, командир корабля капитан 2-го ранга Артем Пономарев поздравил подчинённых и передал приветственные слова от командующего Северным флотом – Героя России адмирала Александра Моисеева, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220418/flot-1784134011.html
https://ria.ru/20220418/kreyser-1784081707.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, безопасность, североморск
Флагман Северного флота "Петр Великий" вернулся на базу в Североморск
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" вернулся на базу флота в Североморск
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", флагман Северного флота, вернулся на главную базу флота в город Североморск после выполнения поставленных задач, сообщает пресс-служба Северного флота.
"Флагман Северного флота – тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" завершил выполнение всех поставленных задач в море и прибыл в главную базу флота – город Североморск", - сказано в сообщении.
На флоте уточняют, что экипаж корабля успешно сдал вторую задачу курса боевой подготовки, в ходе которых отрабатывалось слаживание команды в море и выполнение практических боевых упражнений с применением артиллерийского оружия.
В понедельник экипаж корабля отметил День корабля – 24-ю годовщину со дня первого подъёма военно-морского флага, командир корабля капитан 2-го ранга Артем Пономарев поздравил подчинённых и передал приветственные слова от командующего Северным флотом – Героя России адмирала Александра Моисеева, уточняется в сообщении.