Россия за сутки эвакуировала более 12 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Россия за сутки эвакуировала более 12 тысяч человек из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия, несмотря на противодействие Киева, за сутки эвакуировала на свою территорию более 12 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 12 066 человек, из них 1715 детей", - сказал Мизинцев на брифинге.
Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуировано уже более 863 тысяч человек, из которых более 158 тысяч детей. Границу России при этом пересекли более 114 тысяч личных автомобилей, за последние сутки – 976.
"На пунктах пропуска находится достаточное количество автобусов для перевозки людей к избранным местам проживания или в пункты временного размещения", - добавил Мизинцев.
По его словам, в РФ функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения с местами для отдыха и горячим питанием. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь, уточнил начальник Национального центра управления обороной РФ.
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