https://ria.ru/20220418/evakuatsiya-1784198754.html

Россия за сутки эвакуировала более 12 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Россия за сутки эвакуировала более 12 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 18.04.2022

Россия за сутки эвакуировала более 12 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Россия, несмотря на противодействие Киева, за сутки эвакуировала на свою территорию более 12 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, заявил... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T22:08

2022-04-18T22:08

2022-04-18T22:08

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия, несмотря на противодействие Киева, за сутки эвакуировала на свою территорию более 12 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуировано уже более 863 тысяч человек, из которых более 158 тысяч детей. Границу России при этом пересекли более 114 тысяч личных автомобилей, за последние сутки – 976."На пунктах пропуска находится достаточное количество автобусов для перевозки людей к избранным местам проживания или в пункты временного размещения", - добавил Мизинцев.По его словам, в РФ функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения с местами для отдыха и горячим питанием. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь, уточнил начальник Национального центра управления обороной РФ.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр