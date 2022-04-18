https://ria.ru/20220418/dvory-1784071662.html
Половина жалоб жителей Подмосковья касается содержания жилых дворов
Половина жалоб жителей Подмосковья касается содержания жилых дворов - РИА Новости, 18.04.2022
Половина жалоб жителей Подмосковья касается содержания жилых дворов
Почти половина жалоб, поступающих в Центр управления регионов (ЦУР) Подмосковья, касается вопросов содержания дворовых территорий, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:38
2022-04-18T12:38
2022-04-18T12:39
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753374388_0:0:3576:2012_1920x0_80_0_0_0a6acc80b6138b1956bfb37f38615afa.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Почти половина жалоб, поступающих в Центр управления регионов (ЦУР) Подмосковья, касается вопросов содержания дворовых территорий, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на заседании облправительства.Он добавил, что, помимо дворов, необходимо внимание уделить приведению в порядок территории парков культуры и отдыха.
https://ria.ru/20220405/predlozheniya-1781857510.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753374388_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_239191e4edfb91107ac7ef71f8c4c310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев