Рейтинг@Mail.ru
Половина жалоб жителей Подмосковья касается содержания жилых дворов - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220418/dvory-1784071662.html
Половина жалоб жителей Подмосковья касается содержания жилых дворов
Половина жалоб жителей Подмосковья касается содержания жилых дворов - РИА Новости, 18.04.2022
Половина жалоб жителей Подмосковья касается содержания жилых дворов
Почти половина жалоб, поступающих в Центр управления регионов (ЦУР) Подмосковья, касается вопросов содержания дворовых территорий, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:38
2022-04-18T12:39
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753374388_0:0:3576:2012_1920x0_80_0_0_0a6acc80b6138b1956bfb37f38615afa.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Почти половина жалоб, поступающих в Центр управления регионов (ЦУР) Подмосковья, касается вопросов содержания дворовых территорий, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на заседании облправительства.Он добавил, что, помимо дворов, необходимо внимание уделить приведению в порядок территории парков культуры и отдыха.
https://ria.ru/20220405/predlozheniya-1781857510.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753374388_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_239191e4edfb91107ac7ef71f8c4c310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
12:38 18.04.2022 (обновлено: 12:39 18.04.2022)
 

Половина жалоб жителей Подмосковья касается содержания жилых дворов

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДетская площадка во дворе жилых домов в Московской области
Детская площадка во дворе жилых домов в Московской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Почти половина жалоб, поступающих в Центр управления регионов (ЦУР) Подмосковья, касается вопросов содержания дворовых территорий, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на заседании облправительства.
"Последнее исследование показывает, что если не 50, то 45 процентов предложений, жалоб приходится на двор. Знаю, что ведется работа по созданию алгоритмов работы, которые позволят эту долю жалоб уменьшить", - сказал Воробьев.
Он добавил, что, помимо дворов, необходимо внимание уделить приведению в порядок территории парков культуры и отдыха.
Портал Добродел - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 12:19Новости Подмосковья
Сбор предложений по ремонту дорог стартовал в Московской области
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала