https://ria.ru/20220418/dtp-1784184264.html
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 18.04.2022
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
Авария с участием пяти машин произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:46
2022-04-18T19:46
2022-04-18T19:46
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Авария с участием пяти машин произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает департамент транспорта столицы."На 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 21 ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что движение в сторону центра осуществляется по одной полосе из четырех, в строну области - по двум полосам из четырех.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
ДТП с пятью автомобилями произошло на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве