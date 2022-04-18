https://ria.ru/20220418/dtp-1784184264.html

В центре Москвы столкнулись пять автомобилей

В центре Москвы столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 18.04.2022

В центре Москвы столкнулись пять автомобилей

Авария с участием пяти машин произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T19:46

2022-04-18T19:46

2022-04-18T19:46

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Авария с участием пяти машин произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает департамент транспорта столицы."На 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 21 ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что движение в сторону центра осуществляется по одной полосе из четырех, в строну области - по двум полосам из четырех.

москва

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, москва