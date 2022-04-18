19:16 18.04.2022 (обновлено: 19:19 18.04.2022)
Силы ДНР с начала суток уничтожили 56 украинских националистов
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 56 украинских националистов с начала суток
Боец Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. С начала суток силами ДНР уничтожены 56 украинских националистов, один бронетранспортер и две огневые позиции, говорится в сообщении Народной милиция ДНР.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили пятьдесят шесть украинских националистов, один бронетранспортёр и две огневые позиции 120-мм миномётов. Захвачены одна БМП и 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1", - заявили в ведомстве.
Украинские войска с начала суток выпустили почти 200 снарядов и мин по территории ДНР, заявила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил 196 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 120 и 82-мм миномётов", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли с начала текущих суток, еще 14 получили ранения, заявили в понедельник в Народной милиции ДНР.
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"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 14 получили ранения", - говорится в сообщении Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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