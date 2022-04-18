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СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/delo-1784191168.html
СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Первомайска в ЛНР
СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2022
СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Первомайска в ЛНР
Уголовное дело в отношении украинских военных возбудили после обстрела города Первомайска в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T20:50
2022-04-18T20:50
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
донбасс
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении украинских военных возбудили после обстрела города Первомайска в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, установлено, что в выходные командование войсковой части А0998, входящей в состав 24 отдельной механизированной бригады ВСУ, отдало подчиненным военным приказ произвести артиллерийские обстрелы жилых домов и мест общего пользования, расположенных в городе Первомайске ЛНР.Отмечается, что после обстрелов две женщины - 1958 и 1961 годов рождения - получили многочисленные осколочные ранения различной степени тяжести. Разрушенными оказались жилые дома и хозяйственные постройки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/schaste-1784112666.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс, в мире, следственный комитет россии (ск рф)
20:50 18.04.2022
 
СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Первомайска в ЛНР

СК возбудил уголовное дело после обстрела украинскими военными Первомайска в ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении украинских военных возбудили после обстрела города Первомайска в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.
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СК возбудил уголовное дело о геноциде жителей Счастья украинскими боевиками
По данным ведомства, установлено, что в выходные командование войсковой части А0998, входящей в состав 24 отдельной механизированной бригады ВСУ, отдало подчиненным военным приказ произвести артиллерийские обстрелы жилых домов и мест общего пользования, расположенных в городе Первомайске ЛНР.
Отмечается, что после обстрелов две женщины - 1958 и 1961 годов рождения - получили многочисленные осколочные ранения различной степени тяжести. Разрушенными оказались жилые дома и хозяйственные постройки.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВ миреСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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