СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Первомайска в ЛНР
СК возбудил уголовное дело после обстрела украинскими военными Первомайска в ЛНР
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении украинских военных возбудили после обстрела города Первомайска в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, установлено, что в выходные командование войсковой части А0998, входящей в состав 24 отдельной механизированной бригады ВСУ, отдало подчиненным военным приказ произвести артиллерийские обстрелы жилых домов и мест общего пользования, расположенных в городе Первомайске ЛНР.
Отмечается, что после обстрелов две женщины - 1958 и 1961 годов рождения - получили многочисленные осколочные ранения различной степени тяжести. Разрушенными оказались жилые дома и хозяйственные постройки.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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