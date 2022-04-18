https://ria.ru/20220418/bolgariya-1784180449.html
В Болгарии признали незаконным переименование улицы около посольства России
В Болгарии признали незаконным переименование улицы около посольства России - РИА Новости, 18.04.2022
В Болгарии признали незаконным переименование улицы около посольства России
Глава Софийской области Болгарии Иван Кючуков объявил незаконным решение городского совета Софии о присвоении улице около посольства России имени "героев... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:21
2022-04-18T19:21
2022-04-18T19:21
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Софийской области Болгарии Иван Кючуков объявил незаконным решение городского совета Софии о присвоении улице около посольства России имени "героев Украины", сообщило издание Novinite.Ранее сообщалось, что городской совет Софии проголосовал за присвоение имени "героев Украины" улице перед зданием посольства России в городе. Также по результатам отдельного голосования было решено присвоить имя площади недалеко от российского посольства имя Бориса Немцова.Сообщается, что помимо улицы Кючуков также объявил незаконными решения о переименовании площади около посольства в честь Немцова и о поднятии украинского флага над зданием администрации Софии."Установлено, что были допущены значительные нарушения законов", - приводит издание заявление администрации Софийской области.Отмечается, что Кючуков постановил вернуть решения городского совета Софии на новое рассмотрение.
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775532922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, софия (город), россия, болгария
В Болгарии признали незаконным переименование улицы около посольства России
В Болгарии объявили незаконным решение переименовать улицу около посольства России