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В Болгарии признали незаконным переименование улицы около посольства России - РИА Новости, 18.04.2022
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В Болгарии признали незаконным переименование улицы около посольства России
В Болгарии признали незаконным переименование улицы около посольства России - РИА Новости, 18.04.2022
В Болгарии признали незаконным переименование улицы около посольства России
Глава Софийской области Болгарии Иван Кючуков объявил незаконным решение городского совета Софии о присвоении улице около посольства России имени "героев... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:21
2022-04-18T19:21
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Софийской области Болгарии Иван Кючуков объявил незаконным решение городского совета Софии о присвоении улице около посольства России имени "героев Украины", сообщило издание Novinite.Ранее сообщалось, что городской совет Софии проголосовал за присвоение имени "героев Украины" улице перед зданием посольства России в городе. Также по результатам отдельного голосования было решено присвоить имя площади недалеко от российского посольства имя Бориса Немцова.Сообщается, что помимо улицы Кючуков также объявил незаконными решения о переименовании площади около посольства в честь Немцова и о поднятии украинского флага над зданием администрации Софии."Установлено, что были допущены значительные нарушения законов", - приводит издание заявление администрации Софийской области.Отмечается, что Кючуков постановил вернуть решения городского совета Софии на новое рассмотрение.
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в мире, софия (город), россия, болгария
19:21 18.04.2022
 
В Болгарии признали незаконным переименование улицы около посольства России

В Болгарии объявили незаконным решение переименовать улицу около посольства России

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Софийской области Болгарии Иван Кючуков объявил незаконным решение городского совета Софии о присвоении улице около посольства России имени "героев Украины", сообщило издание Novinite.
Ранее сообщалось, что городской совет Софии проголосовал за присвоение имени "героев Украины" улице перед зданием посольства России в городе. Также по результатам отдельного голосования было решено присвоить имя площади недалеко от российского посольства имя Бориса Немцова.
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Сообщается, что помимо улицы Кючуков также объявил незаконными решения о переименовании площади около посольства в честь Немцова и о поднятии украинского флага над зданием администрации Софии.
"Установлено, что были допущены значительные нарушения законов", - приводит издание заявление администрации Софийской области.
Отмечается, что Кючуков постановил вернуть решения городского совета Софии на новое рассмотрение.
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