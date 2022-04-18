https://ria.ru/20220418/bolgariya-1784180449.html

В Болгарии признали незаконным переименование улицы около посольства России

В Болгарии признали незаконным переименование улицы около посольства России - РИА Новости, 18.04.2022

В Болгарии признали незаконным переименование улицы около посольства России

Глава Софийской области Болгарии Иван Кючуков объявил незаконным решение городского совета Софии о присвоении улице около посольства России имени "героев... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T19:21

2022-04-18T19:21

2022-04-18T19:21

в мире

софия (город)

россия

болгария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156032/24/1560322459_132:309:3224:2048_1920x0_80_0_0_21857d9f49c7d9afa1fae99ba618efad.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Софийской области Болгарии Иван Кючуков объявил незаконным решение городского совета Софии о присвоении улице около посольства России имени "героев Украины", сообщило издание Novinite.Ранее сообщалось, что городской совет Софии проголосовал за присвоение имени "героев Украины" улице перед зданием посольства России в городе. Также по результатам отдельного голосования было решено присвоить имя площади недалеко от российского посольства имя Бориса Немцова.Сообщается, что помимо улицы Кючуков также объявил незаконными решения о переименовании площади около посольства в честь Немцова и о поднятии украинского флага над зданием администрации Софии."Установлено, что были допущены значительные нарушения законов", - приводит издание заявление администрации Софийской области.Отмечается, что Кючуков постановил вернуть решения городского совета Софии на новое рассмотрение.

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775532922.html

https://ria.ru/20220412/gagarin-1783186037.html

софия (город)

россия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, софия (город), россия, болгария