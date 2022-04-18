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Мишустин освободил замминистра транспорта Богданова от должности - РИА Новости, 18.04.2022
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Мишустин освободил замминистра транспорта Богданова от должности
Мишустин освободил замминистра транспорта Богданова от должности - РИА Новости, 18.04.2022
Мишустин освободил замминистра транспорта Богданова от должности
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Кирилла Богданова от должности замглавы министерства транспорта. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:54
2022-04-18T20:12
политика
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Кирилла Богданова от должности замглавы министерства транспорта.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации", — говорится в сообщении.При этом чиновник сам написал соответствующее заявление.
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политика, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, правительство рф, михаил мишустин
19:54 18.04.2022 (обновлено: 20:12 18.04.2022)
 
Мишустин освободил замминистра транспорта Богданова от должности

Замминистра транспорта Богданова освободили от должности по его просьбе

© Фото : Минтранс РФЗаместитель министра транспорта Кирилл Богданов
Заместитель министра транспорта Кирилл Богданов - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Минтранс РФ
Заместитель министра транспорта Кирилл Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Кирилла Богданова от должности замглавы министерства транспорта.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации", — говорится в сообщении.
При этом чиновник сам написал соответствующее заявление.
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ПолитикаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)РоссияПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
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