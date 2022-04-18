https://ria.ru/20220418/bogdanov-1784185796.html
Мишустин освободил замминистра транспорта Богданова от должности
Мишустин освободил замминистра транспорта Богданова от должности - РИА Новости, 18.04.2022
Мишустин освободил замминистра транспорта Богданова от должности
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Кирилла Богданова от должности замглавы министерства транспорта. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:54
2022-04-18T19:54
2022-04-18T20:12
политика
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Кирилла Богданова от должности замглавы министерства транспорта.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации", — говорится в сообщении.При этом чиновник сам написал соответствующее заявление.
https://ria.ru/20220411/nichiporchuk-1782935765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, правительство рф, михаил мишустин
19:54 18.04.2022 (обновлено: 20:12 18.04.2022)
Мишустин освободил замминистра транспорта Богданова от должности
Замминистра транспорта Богданова освободили от должности по его просьбе