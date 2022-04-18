https://ria.ru/20220418/bogdanov-1784185796.html

Мишустин освободил замминистра транспорта Богданова от должности

Мишустин освободил замминистра транспорта Богданова от должности - РИА Новости, 18.04.2022

Мишустин освободил замминистра транспорта Богданова от должности

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Кирилла Богданова от должности замглавы министерства транспорта. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T19:54

2022-04-18T19:54

2022-04-18T20:12

политика

министерство транспорта рф (минтранс россии)

россия

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Кирилла Богданова от должности замглавы министерства транспорта.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации", — говорится в сообщении.При этом чиновник сам написал соответствующее заявление.

https://ria.ru/20220411/nichiporchuk-1782935765.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, правительство рф, михаил мишустин