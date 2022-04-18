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Бочкарев: стационар скорой помощи при больнице имени Буянова готов на 37% - РИА Новости, 18.04.2022
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Бочкарев: стационар скорой помощи при больнице имени Буянова готов на 37%
Бочкарев: стационар скорой помощи при больнице имени Буянова готов на 37% - РИА Новости, 18.04.2022
Бочкарев: стационар скорой помощи при больнице имени Буянова готов на 37%
Стационар скорой помощи на территории больницы имени Буянова в Москве готов на 37%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:25
2022-04-18T10:25
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Недвижимость. Стационар скорой помощи на территории больницы имени Буянова в Москве готов на 37%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На территории больницы имени Буянова завершено возведение основных конструкций скоропомощного стационарного комплекса. Сегодня продолжаются работы по устройству внутренних стен и перегородок, а также внутренних и наружных инженерных систем. Идут отделочные и фасадные работы," – рассказал он.Бочкарев уточнил, что комплекс на 15,1 тысячи квадратных метров будет иметь пропускную способность до 200 пациентов в сутки. Для въезда машин скорой помощи организуют въездной отапливаемый тамбур.Ранее столичные власти сообщали, что отделение скорой помощи на территории больницы имени Буянова в Москве откроется в 2022 году.
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москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
10:25 18.04.2022
 

Бочкарев: стационар скорой помощи при больнице имени Буянова готов на 37%

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Недвижимость. Стационар скорой помощи на территории больницы имени Буянова в Москве готов на 37%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На территории больницы имени Буянова завершено возведение основных конструкций скоропомощного стационарного комплекса. Сегодня продолжаются работы по устройству внутренних стен и перегородок, а также внутренних и наружных инженерных систем. Идут отделочные и фасадные работы," – рассказал он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Бочкарев уточнил, что комплекс на 15,1 тысячи квадратных метров будет иметь пропускную способность до 200 пациентов в сутки. Для въезда машин скорой помощи организуют въездной отапливаемый тамбур.
Ранее столичные власти сообщали, что отделение скорой помощи на территории больницы имени Буянова в Москве откроется в 2022 году.
 
МоскваСтройкомплекс МосквыАндрей Бочкарев
 
 
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