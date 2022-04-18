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В тверских городах воинской славы благоустроят мемориальные объекты - РИА Новости, 18.04.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220418/blagoustroystvo-1784139844.html
В тверских городах воинской славы благоустроят мемориальные объекты
В тверских городах воинской славы благоустроят мемориальные объекты - РИА Новости, 18.04.2022
В тверских городах воинской славы благоустроят мемориальные объекты
В Тверской области в городах воинской славы - Твери и Ржеве - в этом году проведут благоустройство мемориальных объектов, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:26
2022-04-18T16:28
тверская область
игорь руденя
тверь
ржев
ржевский район
общество
тверская область
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ТВЕРЬ, 18 апр – РИА Новости. В Тверской области в городах воинской славы - Твери и Ржеве - в этом году проведут благоустройство мемориальных объектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Финансирование работ из регионального бюджета рассмотрено на заседании бюджетной комиссии Тверской области.В Твери капитально отремонтируют памятник воину-освободителю. Будет полностью заменен постамент, обустроена территория, установлена система освещения и видеонаблюдения.В Ржеве проведут модернизацию мемориального кладбища Советских воинов. В частности, обустроят пешеходную дорожку, установят флагштоки, а также создадут экспозицию авиационных двигателей времён Великой Отечественной войны. Все они были обнаружены поисковиками на территории Ржевского района. Будут представлены двигатели самолётов И-16, МиГ-3, Пе-2, Ил-2. Каждый экспонат будет сопровождаться информационной табличкой с исторической справкой о лётчике, самолёте и его боевом пути.Работы на объектах будут завершены до 22 июня 2022 года, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверь, ржев, ржевский район, общество, тверская область
16:26 18.04.2022 (обновлено: 16:28 18.04.2022)
 

В тверских городах воинской славы благоустроят мемориальные объекты

© Пресс-служба правительства Тверской областиВ тверских городах воинской славы благоустроят мемориальные объекты
В тверских городах воинской славы благоустроят мемориальные объекты
© Пресс-служба правительства Тверской области
В тверских городах воинской славы благоустроят мемориальные объекты
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ТВЕРЬ, 18 апр – РИА Новости. В Тверской области в городах воинской славы - Твери и Ржеве - в этом году проведут благоустройство мемориальных объектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Финансирование работ из регионального бюджета рассмотрено на заседании бюджетной комиссии Тверской области.
"Тверская область – регион, где бережно относятся к историческому наследию. Ремонт и приведение в достойное состояние мемориальных комплексов и памятников Великой Отечественной войны – это, прежде всего, показатель уровня нашей культуры, особого отношения к памяти", - процитировали в пресс-службе главу региона Игоря Руденю.
В Твери капитально отремонтируют памятник воину-освободителю. Будет полностью заменен постамент, обустроена территория, установлена система освещения и видеонаблюдения.
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Руденя: у Ржевского мемориала создают музей под открытым небом
В Ржеве проведут модернизацию мемориального кладбища Советских воинов. В частности, обустроят пешеходную дорожку, установят флагштоки, а также создадут экспозицию авиационных двигателей времён Великой Отечественной войны. Все они были обнаружены поисковиками на территории Ржевского района. Будут представлены двигатели самолётов И-16, МиГ-3, Пе-2, Ил-2. Каждый экспонат будет сопровождаться информационной табличкой с исторической справкой о лётчике, самолёте и его боевом пути.
Работы на объектах будут завершены до 22 июня 2022 года, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверьРжевРжевский районОбществоТверская область
 
 
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