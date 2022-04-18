https://ria.ru/20220418/blagoustroystvo-1784139844.html

В тверских городах воинской славы благоустроят мемориальные объекты

В тверских городах воинской славы благоустроят мемориальные объекты - РИА Новости, 18.04.2022

В тверских городах воинской славы благоустроят мемориальные объекты

В Тверской области в городах воинской славы - Твери и Ржеве - в этом году проведут благоустройство мемориальных объектов, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:26

2022-04-18T16:26

2022-04-18T16:28

тверская область

игорь руденя

тверь

ржев

ржевский район

общество

тверская область

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ТВЕРЬ, 18 апр – РИА Новости. В Тверской области в городах воинской славы - Твери и Ржеве - в этом году проведут благоустройство мемориальных объектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Финансирование работ из регионального бюджета рассмотрено на заседании бюджетной комиссии Тверской области.В Твери капитально отремонтируют памятник воину-освободителю. Будет полностью заменен постамент, обустроена территория, установлена система освещения и видеонаблюдения.В Ржеве проведут модернизацию мемориального кладбища Советских воинов. В частности, обустроят пешеходную дорожку, установят флагштоки, а также создадут экспозицию авиационных двигателей времён Великой Отечественной войны. Все они были обнаружены поисковиками на территории Ржевского района. Будут представлены двигатели самолётов И-16, МиГ-3, Пе-2, Ил-2. Каждый экспонат будет сопровождаться информационной табличкой с исторической справкой о лётчике, самолёте и его боевом пути.Работы на объектах будут завершены до 22 июня 2022 года, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210605/muzey-1735750595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь, ржев, ржевский район, общество, тверская область