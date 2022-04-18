16:26 18.04.2022 (обновлено: 16:28 18.04.2022)
В тверских городах воинской славы благоустроят мемориальные объекты
© Пресс-служба правительства Тверской областиВ тверских городах воинской славы благоустроят мемориальные объекты
© Пресс-служба правительства Тверской области
В тверских городах воинской славы благоустроят мемориальные объекты
ТВЕРЬ, 18 апр – РИА Новости. В Тверской области в городах воинской славы - Твери и Ржеве - в этом году проведут благоустройство мемориальных объектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Финансирование работ из регионального бюджета рассмотрено на заседании бюджетной комиссии Тверской области.
"Тверская область – регион, где бережно относятся к историческому наследию. Ремонт и приведение в достойное состояние мемориальных комплексов и памятников Великой Отечественной войны – это, прежде всего, показатель уровня нашей культуры, особого отношения к памяти", - процитировали в пресс-службе главу региона Игоря Руденю.
В Твери капитально отремонтируют памятник воину-освободителю. Будет полностью заменен постамент, обустроена территория, установлена система освещения и видеонаблюдения.
В Ржеве проведут модернизацию мемориального кладбища Советских воинов. В частности, обустроят пешеходную дорожку, установят флагштоки, а также создадут экспозицию авиационных двигателей времён Великой Отечественной войны. Все они были обнаружены поисковиками на территории Ржевского района. Будут представлены двигатели самолётов И-16, МиГ-3, Пе-2, Ил-2. Каждый экспонат будет сопровождаться информационной табличкой с исторической справкой о лётчике, самолёте и его боевом пути.
Работы на объектах будут завершены до 22 июня 2022 года, отметили в пресс-службе.