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Более 12,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/bezhentsy-1784046178.html
Более 12,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 12,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 18.04.2022
Более 12,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 12,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщило погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:59
2022-04-18T10:59
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
донбасс
ростовская область
в мире
украина
донецкая народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Более 12,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщило погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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владимир путин, россия, донбасс, ростовская область, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
10:59 18.04.2022
 
Более 12,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Более 12,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР пересекли российскую границу за сутки

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик
Жители Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Более 12,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщило погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияДонбассРостовская областьВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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