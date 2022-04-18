https://ria.ru/20220418/bezhentsy-1784046178.html
Более 12,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 12,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 18.04.2022
Более 12,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 12,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщило погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:59
2022-04-18T10:59
2022-04-18T10:59
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
донбасс
ростовская область
в мире
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774252603_0:207:3271:2047_1920x0_80_0_0_210f803f5bd8d78db157614acd8a8085.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Более 12,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщило погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
россия
донбасс
ростовская область
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774252603_207:250:2603:2047_1920x0_80_0_0_73e8f67cafc5c161b8aef8fcd0a2fe88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, донбасс, ростовская область, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
Более 12,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 12,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР пересекли российскую границу за сутки