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Криминального авторитета задержали в Новгородской области - РИА Новости, 18.04.2022
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Криминального авторитета задержали в Новгородской области
Криминального авторитета задержали в Новгородской области - РИА Новости, 18.04.2022
Криминального авторитета задержали в Новгородской области
Одного из наиболее "высокопоставленных" криминальных авторитетов Новгородской области задержали в частном доме в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:08
2022-04-18T19:08
происшествия
новгородская область
великий новгород
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Одного из наиболее "высокопоставленных" криминальных авторитетов Новгородской области задержали в частном доме в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба регионального УМВД."Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из управления уголовного розыска УМВД России по Новгородской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в частном доме в Великом Новгороде задержан один из основных лидеров уголовно-преступной среды Новгородской области", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Силовики провели более десятка обысков по местам его пребывания в Великом Новгороде, а также по адресам жительства его предполагаемых подельников. По данным пресс-службы, 36-летний мужчина арестован.
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происшествия, новгородская область, великий новгород, россия
19:08 18.04.2022
 
Криминального авторитета задержали в Новгородской области

Криминального авторитета задержали в Новгородской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Одного из наиболее "высокопоставленных" криминальных авторитетов Новгородской области задержали в частном доме в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
"Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из управления уголовного розыска УМВД России по Новгородской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в частном доме в Великом Новгороде задержан один из основных лидеров уголовно-преступной среды Новгородской области", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Силовики провели более десятка обысков по местам его пребывания в Великом Новгороде, а также по адресам жительства его предполагаемых подельников. По данным пресс-службы, 36-летний мужчина арестован.
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ПроисшествияНовгородская областьВеликий НовгородРоссия
 
 
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