https://ria.ru/20220418/avtoritet-1784176941.html

Криминального авторитета задержали в Новгородской области

Криминального авторитета задержали в Новгородской области - РИА Новости, 18.04.2022

Криминального авторитета задержали в Новгородской области

Одного из наиболее "высокопоставленных" криминальных авторитетов Новгородской области задержали в частном доме в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T19:08

2022-04-18T19:08

2022-04-18T19:08

происшествия

новгородская область

великий новгород

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Одного из наиболее "высокопоставленных" криминальных авторитетов Новгородской области задержали в частном доме в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба регионального УМВД."Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из управления уголовного розыска УМВД России по Новгородской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в частном доме в Великом Новгороде задержан один из основных лидеров уголовно-преступной среды Новгородской области", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Силовики провели более десятка обысков по местам его пребывания в Великом Новгороде, а также по адресам жительства его предполагаемых подельников. По данным пресс-службы, 36-летний мужчина арестован.

https://ria.ru/20220223/ekstraditsiya-1774525624.html

новгородская область

великий новгород

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, новгородская область, великий новгород, россия