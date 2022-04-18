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Криминального авторитета задержали в Новгородской области
Криминального авторитета задержали в Новгородской области - РИА Новости, 18.04.2022
Криминального авторитета задержали в Новгородской области
Одного из наиболее "высокопоставленных" криминальных авторитетов Новгородской области задержали в частном доме в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:08
2022-04-18T19:08
2022-04-18T19:08
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новгородская область
великий новгород
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Одного из наиболее "высокопоставленных" криминальных авторитетов Новгородской области задержали в частном доме в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба регионального УМВД."Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из управления уголовного розыска УМВД России по Новгородской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в частном доме в Великом Новгороде задержан один из основных лидеров уголовно-преступной среды Новгородской области", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Силовики провели более десятка обысков по местам его пребывания в Великом Новгороде, а также по адресам жительства его предполагаемых подельников. По данным пресс-службы, 36-летний мужчина арестован.
https://ria.ru/20220223/ekstraditsiya-1774525624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область, великий новгород, россия
Криминального авторитета задержали в Новгородской области
Криминального авторитета задержали в Новгородской области