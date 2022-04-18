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В Австралию прибыло первое за два года круизное судно

В Австралию прибыло первое за два года круизное судно - РИА Новости, 18.04.2022

В Австралию прибыло первое за два года круизное судно

Первое круизное судно за последние два года пандемии коронавируса прибыло в Австралию, сообщил в понедельник телеканал ABC. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:51

2022-04-18T09:51

2022-04-18T11:07

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Первое круизное судно за последние два года пандемии коронавируса прибыло в Австралию, сообщил в понедельник телеканал ABC.По его данным, судно Pacific Explorer прибыло в Сидней с острова Кипр, но без пассажиров - на его борту никого не было, кроме экипажа, насчитывающего 250 человек.Как отмечает ABC, океанский круизный лайнер останется в Сиднее до 31 мая, прежде чем отправиться в плавание уже с пассажирами.По данным телеканала 9News, всего лайнер может разместить на борту 1998 пассажиров.По данным 9News, В 2018 году в морские круизы отправились 1,35 миллиона австралийцев.Запрет на заход в Австралию иностранных судов, снятый 17 апреля, был введен в марте 2020 года после того, как круизный лайнер Ruby Princess в сиднейском порту, как утверждается, вызвал распространение по стране коронавируса. Расследование связало 900 случаев COVID-19 и 28 летальных исходов с этим круизным лайнером.Сейчас, как передает 9News, австралийские круизные компании набирают персонал после двухлетнего перерыва в надежде на оживление бизнеса, но поэтапного и с учетом новых правил здравоохранения. Пассажиры океанских лайнеров в возрасте старше 12 лет должны будут представить документы о том, что они дважды вакцинированы от COVID-19, а от всех членов экипажа будут требовать тройной вакцинации от коронавируса.Кроме того, пассажиры перед круизом должны представить отрицательные результаты тестов на коронавирус.Не привитые от COVID-19 дети младше 12 лет должны составлять не более 5% от числа всех пассажиров круизного лайнера.

https://ria.ru/20220404/gretsiya-1781687189.html

https://ria.ru/20220225/kruizy-1774700477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

австралия, сидней, кипр, в мире, коронавирус covid-19, новости - туризм