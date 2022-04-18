https://ria.ru/20220418/avstraliya-1784031318.html
В Австралию прибыло первое за два года круизное судно
В Австралию прибыло первое за два года круизное судно - РИА Новости, 18.04.2022
В Австралию прибыло первое за два года круизное судно
Первое круизное судно за последние два года пандемии коронавируса прибыло в Австралию, сообщил в понедельник телеканал ABC. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:51
2022-04-18T09:51
2022-04-18T11:07
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Первое круизное судно за последние два года пандемии коронавируса прибыло в Австралию, сообщил в понедельник телеканал ABC.По его данным, судно Pacific Explorer прибыло в Сидней с острова Кипр, но без пассажиров - на его борту никого не было, кроме экипажа, насчитывающего 250 человек.Как отмечает ABC, океанский круизный лайнер останется в Сиднее до 31 мая, прежде чем отправиться в плавание уже с пассажирами.По данным телеканала 9News, всего лайнер может разместить на борту 1998 пассажиров.По данным 9News, В 2018 году в морские круизы отправились 1,35 миллиона австралийцев.Запрет на заход в Австралию иностранных судов, снятый 17 апреля, был введен в марте 2020 года после того, как круизный лайнер Ruby Princess в сиднейском порту, как утверждается, вызвал распространение по стране коронавируса. Расследование связало 900 случаев COVID-19 и 28 летальных исходов с этим круизным лайнером.Сейчас, как передает 9News, австралийские круизные компании набирают персонал после двухлетнего перерыва в надежде на оживление бизнеса, но поэтапного и с учетом новых правил здравоохранения. Пассажиры океанских лайнеров в возрасте старше 12 лет должны будут представить документы о том, что они дважды вакцинированы от COVID-19, а от всех членов экипажа будут требовать тройной вакцинации от коронавируса.Кроме того, пассажиры перед круизом должны представить отрицательные результаты тестов на коронавирус.Не привитые от COVID-19 дети младше 12 лет должны составлять не более 5% от числа всех пассажиров круизного лайнера.
https://ria.ru/20220404/gretsiya-1781687189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, сидней, кипр, в мире, коронавирус covid-19, новости - туризм
09:51 18.04.2022 (обновлено: 11:07 18.04.2022)
В Австралию прибыло первое за два года круизное судно
В Австралию прибыло первое за два года пандемии коронавируса круизное судно
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Первое круизное судно за последние два года пандемии коронавируса прибыло в Австралию, сообщил в понедельник телеканал ABC.
По его данным, судно Pacific Explorer прибыло в Сидней
с острова Кипр
, но без пассажиров - на его борту никого не было, кроме экипажа, насчитывающего 250 человек.
Как отмечает ABC, океанский круизный лайнер останется в Сиднее до 31 мая, прежде чем отправиться в плавание уже с пассажирами.
По данным телеканала 9News, всего лайнер может разместить на борту 1998 пассажиров.
По данным 9News, В 2018 году в морские круизы отправились 1,35 миллиона австралийцев.
Запрет на заход в Австралию
иностранных судов, снятый 17 апреля, был введен в марте 2020 года после того, как круизный лайнер Ruby Princess в сиднейском порту, как утверждается, вызвал распространение по стране коронавируса. Расследование связало 900 случаев COVID-19 и 28 летальных исходов с этим круизным лайнером.
Сейчас, как передает 9News, австралийские круизные компании набирают персонал после двухлетнего перерыва в надежде на оживление бизнеса, но поэтапного и с учетом новых правил здравоохранения. Пассажиры океанских лайнеров в возрасте старше 12 лет должны будут представить документы о том, что они дважды вакцинированы от COVID-19, а от всех членов экипажа будут требовать тройной вакцинации от коронавируса.
Кроме того, пассажиры перед круизом должны представить отрицательные результаты тестов на коронавирус.
Не привитые от COVID-19 дети младше 12 лет должны составлять не более 5% от числа всех пассажиров круизного лайнера.