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Российская артиллерия за ночь поразила 18 пунктов управления на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/artilleriya-1784036774.html
Российская артиллерия за ночь поразила 18 пунктов управления на Украине
Российская артиллерия за ночь поразила 18 пунктов управления на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
Российская артиллерия за ночь поразила 18 пунктов управления на Украине
Российская артиллерия за минувшую ночь нанесла артиллерийские удары по 315 объектам украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:20
2022-04-18T10:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская артиллерия за минувшую ночь нанесла артиллерийские удары по 315 объектам украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российские артиллерийские подразделения в течение ночи нанесли удары по 315 объектам украинских войск. Поражены: 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс "ОСА-АКМ", а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, донбасс
10:20 18.04.2022 (обновлено: 10:24 18.04.2022)
 
Российская артиллерия за ночь поразила 18 пунктов управления на Украине

Минобороны: российская артиллерия за ночь поразила 18 пунктов управления на Украине

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская артиллерия за минувшую ночь нанесла артиллерийские удары по 315 объектам украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российские артиллерийские подразделения в течение ночи нанесли удары по 315 объектам украинских войск. Поражены: 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс "ОСА-АКМ", а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаИгорь КонашенковРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинДонбасс
 
 
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