https://ria.ru/20220418/alzhir-1784158121.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира
Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира - РИА Новости, 18.04.2022
Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:28
2022-04-18T17:28
2022-04-18T17:39
владимир путин
украина
опек
цены на нефть
алжир (республика)
абдельмаджид теббун
россия
опек+
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивалась также ситуация вокруг Украины. Условлено о контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении."При обсуждении актуальной региональной проблематики выражена озабоченность в связи с обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, подчеркнута важность активизации международных усилий по ближневосточному урегулированию", - добавляется в сообщении."Подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате "ОПЕК плюс" и в рамках Форума стран-экспортеров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей", - говорится в сообщении.Также Путин и Теббун обменялись поздравлениями по случаю 60-летия установления дипотношений, констатировав стабильное поступательное развитие дружественных связей.
https://ria.ru/20220404/alzhir-1781758539.html
https://ria.ru/20220402/alzhir-1781495435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, украина, опек, цены на нефть, алжир (республика), абдельмаджид теббун, россия, опек+, нефть, в мире
17:28 18.04.2022 (обновлено: 17:39 18.04.2022)
Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира
Путин и президент Алжира Теббун обсудили ситуацию вокруг Украины