Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/alzhir-1784158121.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира
Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира - РИА Новости, 18.04.2022
Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:28
2022-04-18T17:39
владимир путин
украина
опек
цены на нефть
алжир (республика)
абдельмаджид теббун
россия
опек+
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивалась также ситуация вокруг Украины. Условлено о контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении."При обсуждении актуальной региональной проблематики выражена озабоченность в связи с обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, подчеркнута важность активизации международных усилий по ближневосточному урегулированию", - добавляется в сообщении."Подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате "ОПЕК плюс" и в рамках Форума стран-экспортеров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей", - говорится в сообщении.Также Путин и Теббун обменялись поздравлениями по случаю 60-летия установления дипотношений, констатировав стабильное поступательное развитие дружественных связей.
https://ria.ru/20220404/alzhir-1781758539.html
https://ria.ru/20220402/alzhir-1781495435.html
украина
алжир (республика)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, украина, опек, цены на нефть, алжир (республика), абдельмаджид теббун, россия, опек+, нефть, в мире
17:28 18.04.2022 (обновлено: 17:39 18.04.2022)
 
Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира

Путин и президент Алжира Теббун обсудили ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затрагивалась также ситуация вокруг Украины. Условлено о контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 18:28
Лавров анонсировал визит в Алжир
"При обсуждении актуальной региональной проблематики выражена озабоченность в связи с обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, подчеркнута важность активизации международных усилий по ближневосточному урегулированию", - добавляется в сообщении.
"Подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате "ОПЕК плюс" и в рамках Форума стран-экспортеров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей", - говорится в сообщении.
Также Путин и Теббун обменялись поздравлениями по случаю 60-летия установления дипотношений, констатировав стабильное поступательное развитие дружественных связей.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 23:06
В Алжире заявили, что не смогут компенсировать российский газ Европе
 
Владимир ПутинУкраинаОПЕКЦены на нефтьАлжир (республика)Абдельмаджид ТеббунРоссияОПЕК+НефтьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала