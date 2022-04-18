https://ria.ru/20220418/alzhir-1784158121.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира

Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира - РИА Новости, 18.04.2022

Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира

Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:28

2022-04-18T17:28

2022-04-18T17:39

владимир путин

украина

опек

цены на нефть

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абдельмаджид теббун

россия

опек+

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивалась также ситуация вокруг Украины. Условлено о контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении."При обсуждении актуальной региональной проблематики выражена озабоченность в связи с обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, подчеркнута важность активизации международных усилий по ближневосточному урегулированию", - добавляется в сообщении."Подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате "ОПЕК плюс" и в рамках Форума стран-экспортеров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей", - говорится в сообщении.Также Путин и Теббун обменялись поздравлениями по случаю 60-летия установления дипотношений, констатировав стабильное поступательное развитие дружественных связей.

https://ria.ru/20220404/alzhir-1781758539.html

https://ria.ru/20220402/alzhir-1781495435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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