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ВС России освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя

ВС России освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя - РИА Новости, 17.04.2022

ВС России освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя

Российские спецназовцы деблокировали и спасли удерживаемых в одной из мечетей Мариуполя мусульман, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T10:53

2022-04-17T10:53

2022-04-17T11:04

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

снг

игорь конашенков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские спецназовцы деблокировали и спасли удерживаемых в одной из мечетей Мариуполя мусульман, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь, по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети", - сказал он.Конашенков отметил, что в результате операции мечеть была деблокирована, уничтожены 29 боевиков, в том числе иностранные наёмники."Заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220417/ukraina-1783948805.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), снг, игорь конашенков