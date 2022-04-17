https://ria.ru/20220417/zalozhniki-1783947695.html
ВС России освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя
ВС России освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя - РИА Новости, 17.04.2022
ВС России освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя
Российские спецназовцы деблокировали и спасли удерживаемых в одной из мечетей Мариуполя мусульман, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T10:53
2022-04-17T10:53
2022-04-17T11:04
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
снг
игорь конашенков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские спецназовцы деблокировали и спасли удерживаемых в одной из мечетей Мариуполя мусульман, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь, по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети", - сказал он.Конашенков отметил, что в результате операции мечеть была деблокирована, уничтожены 29 боевиков, в том числе иностранные наёмники."Заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783948805.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), снг, игорь конашенков
10:53 17.04.2022 (обновлено: 11:04 17.04.2022)
ВС России освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя
Минобороны: ВС России освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя