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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 17.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/yasinovataya-1783931988.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 17.04.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T02:25
2022-04-17T02:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
ясиноватая
донецкая народная республика
днр
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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, донбасс, ясиноватая, донецкая народная республика, днр
02:25 17.04.2022 (обновлено: 02:30 17.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в час ночи выпустили по Ясиноватой в ДНР пять ракет из БМ-21 "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 1.00 — н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении представительства.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
01:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Донецк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДНР
 
 
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