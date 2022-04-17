https://ria.ru/20220417/yasinovataya-1783931988.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T02:25

2022-04-17T02:25

2022-04-17T02:30

обострение ситуации в днр и лнр

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днр

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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/donetsk-1783930385.html

украина

донбасс

ясиноватая

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в мире, украина, донбасс, ясиноватая, донецкая народная республика, днр