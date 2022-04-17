https://ria.ru/20220417/ukraina-1783974362.html

Кадыров показал готовность реактивных систем залпового огня у Луганска

Кадыров показал готовность реактивных систем залпового огня у Луганска - РИА Новости, 17.04.2022

Кадыров показал готовность реактивных систем залпового огня у Луганска

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал ролик с реактивными системами залпового огня под Луганском. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T15:56

2022-04-17T15:56

2022-04-17T17:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

донбасс

признание днр и лнр в россии

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ГРОЗНЫЙ, 17 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал ролик с реактивными системами залпового огня под Луганском.Он отметил, что кадры делает один из чеченских бойцов, который находится в зоне конфликта в составе российской армии."Бено демонстрирует нам реактивные системы залпового огня в полной боевой готовности, ожидающие поступления координат-позиций противника, чтобы тотчас израсходовать весь боезапас", — рассказал Кадыров.По его словам, что из-за плохого интернета на местности не получается "своевременно выпустить материал в массы". Как утверждается, опубликованное видео датировано 15 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220416/azovstal-1783854082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военные чеченских отрядов показывают готовность систем залпового огня у Луганска Кадыров показал реактивные системы залпового огня в боевой готовности у Луганска 2022-04-17T15:56 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии