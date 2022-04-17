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"Цены сильно выросли" — жители Рима о стоимости продуктов

"Цены сильно выросли" — жители Рима о стоимости продуктов - РИА Новости, 17.04.2022

"Цены сильно выросли" — жители Рима о стоимости продуктов

Цены на различные виды продовольственных продуктов в Италии в марте выросли в среднем на 6,7 процента. Об этом сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti после анализа данных Национального института статистики Istat.

2022-04-17T11:20

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италия

рим

цены

продукты

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Список самых подорожавших продуктов возглавило подсолнечное масло. Цены на него подскочили на 23,3 процента. На втором и третьем местах — овощи и сливочное масло. Двузначных показателей также достиг рост цен на пасту, морепродукты и муку. Замыкают десятку куриное мясо, свежие фрукты, рыба и мороженое.

италия

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Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Цены сильно выросли" – жители Рима о стоимости продуктов Цены на различные виды продовольственных продуктов в Италии в марте выросли в среднем на 6,7%. Об этом сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti после анализа данных Национального института статистики Istat. Список самых подорожавших продуктов "возглавило" подсолнечное масло. Цены на него подскочили на 23,3%. На втором и третьем местах – овощи и сливочное масло. Двузначных цифр также достиг рост цен на пасту, морепродукты и муку. Замыкают десятку мясо курицы, свежие фрукты, рыба и мороженое. 2022-04-17T11:20 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, италия, рим, цены, продукты, видео