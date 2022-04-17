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"Цены сильно выросли" — жители Рима о стоимости продуктов - РИА Новости, 17.04.2022
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"Цены сильно выросли" — жители Рима о стоимости продуктов
"Цены сильно выросли" — жители Рима о стоимости продуктов - РИА Новости, 17.04.2022
"Цены сильно выросли" — жители Рима о стоимости продуктов
Цены на различные виды продовольственных продуктов в Италии в марте выросли в среднем на 6,7 процента. Об этом сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti после анализа данных Национального института статистики Istat.
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видео
италия
рим
цены
продукты
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Список самых подорожавших продуктов возглавило подсолнечное масло. Цены на него подскочили на 23,3 процента. На втором и третьем местах — овощи и сливочное масло. Двузначных показателей также достиг рост цен на пасту, морепродукты и муку. Замыкают десятку куриное мясо, свежие фрукты, рыба и мороженое.
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Ольга Кожухова
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353
60
353
60
"Цены сильно выросли" – жители Рима о стоимости продуктов
Цены на различные виды продовольственных продуктов в Италии в марте выросли в среднем на 6,7%. Об этом сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti после анализа данных Национального института статистики Istat. Список самых подорожавших продуктов "возглавило" подсолнечное масло. Цены на него подскочили на 23,3%. На втором и третьем местах – овощи и сливочное масло. Двузначных цифр также достиг рост цен на пасту, морепродукты и муку. Замыкают десятку мясо курицы, свежие фрукты, рыба и мороженое.
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60
видео, италия, рим, цены, продукты, видео
"Цены сильно выросли" — жители Рима о стоимости продуктов
Цены на различные виды продовольственных продуктов в Италии в марте выросли в среднем на 6,7 процента. Об этом сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti после анализа данных Национального института статистики Istat.
2022-04-17T11:20
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11:20 17.04.2022 (обновлено: 16:42 17.04.2022)
 

"Цены сильно выросли" — жители Рима о стоимости продуктов

Читать ria.ru в
Цены на различные виды продовольственных продуктов в Италии в марте выросли в среднем на 6,7 процента. Об этом сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti после анализа данных Национального института статистики Istat.
Список самых подорожавших продуктов возглавило подсолнечное масло. Цены на него подскочили на 23,3 процента. На втором и третьем местах — овощи и сливочное масло. Двузначных показателей также достиг рост цен на пасту, морепродукты и муку. Замыкают десятку куриное мясо, свежие фрукты, рыба и мороженое.
 
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