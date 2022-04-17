https://ria.ru/20220417/spetsoperatsiya-1784006263.html

День 53-ий: несостоявшийся выход из Мариуполя украинских боевиков

День 53-ий: несостоявшийся выход из Мариуполя украинских боевиков - РИА Новости, 17.04.2022

День 53-ий: несостоявшийся выход из Мариуполя украинских боевиков

На 53-ий день спецоперации РФ на Украине Минобороны РФ предлагало организовать выход украинских боевиков и иностранных наемников с завода "Азовсталь" в... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T22:13

2022-04-17T22:13

2022-04-17T22:13

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. На 53-ий день спецоперации РФ на Украине Минобороны РФ предлагало организовать выход украинских боевиков и иностранных наемников с завода "Азовсталь" в Мариуполе, но он не состоялся. В остальных городах ДНР продолжились артиллерийские обстрелы, есть пострадавшие.По сообщению Минобороны РФ, высокоточными ракетами воздушного базирования был уничтожен завод по производству боеприпасов в Киевской области.Несостоявшийся выход из "Азовстали"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России предложили боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 6.00 мск 17 апреля прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем сложившим оружие гарантировалось сохранение жизни. Предполагалось, что с 6.00 до 13.00 мск состоится выход из "Азовстали" всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников, без какого-либо оружия и боеприпасов.По данным Минобороны, всего на территории предприятия "Азовсталь" в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наёмников. Большинство из них являются гражданами европейских стран, а также Канады.Однако днем стало известно, что киевский националистический режим запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав боевикам "Азова" (против которых в России заведено уголовное дело) на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Выход боевиков из окружения был сорван.Как передал корреспондент РИА Новости, днем в воскресенье бои на территории заводов "Азовсталь" и "Ильича" продолжились.Эвакуация из Мариуполя мирных гражданЗато продолжилась эвакуация мирных граждан из Мариуполя – за день в село Безыменное в ДНР были эвакуированы 160 человек, в том числе 24 ребенка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Также по обращению президента Турции Тайипа Эрдогана в ходе наступательных действий по освобождению Мариуполя в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся нацистами в турецкой мечети. Мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранные наёмники. Заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место.А вот Болгария пока не так инициативна. В среду в Народной милиции ДНР сообщили, что эвакуированные из порта Мариуполя члены экипажа грузового судна "Царевна", 13 из которых являются гражданами Болгарии и один - Украины, прибыли в Донецк. Власти республики оказали им всю необходимую поддержку, разместили в гостинице и обеспечили питанием. МИД ДНР уведомил МИД Болгарии и болгарское посольство на Украине о готовности отправить болгарских моряков, эвакуированных из Мариуполя, домой, но ответа пока не получил, сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.Иностранные наемники на УкраинеНа брифинге в воскресенье Минобороны обнародовало общую статистику по иностранным наемникам, приехавшим воевать на стороне Киева. По данным ведомства, Киев с началом спецоперации привлёк 6 тысяч 824 иностранных наемников из 63 государств.Наиболее многочисленные группа прибыла из Польши – 1717 человек. Около полутора тысяч наёмников прибыло из США, Канады, а также Румынии. Из Великобритании и Грузии – до 300 человек. С подконтрольных Турции районов САР прибыли 193 человека.Российские военные уничтожили 1035 иностранных наёмников на Украине, ещё 912 наемников отказались участвовать в боях и сбежали, сообщило МО РФ. На сегодня в рядах украинских боевиков, по данным Минобороны РФ, 4877 иностранных наемников.Ситуация на ДонбассеКоличество обстрелов населенных пунктов ЛНР со стороны украинских войск не снижается, заявил глава республики Леонид Пасечник."Еще продолжаются бои за населенный пункт Попасная, который находится в непосредственной близости от прилегающей к нам территории таких населенных пунктов, как Первомайск, Кировск, поселок Донецкий, то в принципе количество обстрелов не снижается", - заявил Пасечник в эфире телеканала "Россия 1".Так, обстрелам со стороны украинских боевиков вновь подвергся город Первомайск. Получили ранения две женщины, 1961 и 1958 года рождения.Что касается ДНР, то за сутки украинские силовики выпустили по городам республики 331 снаряд, полностью или частично разрушено 24 дома, сообщил представитель Народной милиции Эдуард Басурин."Это в основном были (калибр) 152, 122 (миллиметра) и "Град". Обстреливались территории Донецка, Ясиноватой, Горловки, Пантелеймоновки. Больше 24 домов частично или полностью разрушены", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Минобороны России сообщает, что в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, российские ракетные войска и артиллерия нанесли поражение четырем пунктам управления, четырем артиллерийским батареям, двум складам горюче-смазочных материалов и более чем по 100 другим украинским объектам.Кроме того, в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29.Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что ликвидировала командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ полковника Владимира Баранюка, а также до 50 членов украинских войск в ходе столкновений в Мариуполе при их попытке прорыва в ночь с 11 на 12 апреля. Это было установлено в ходе осмотра места боестолкновения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, мариуполь, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия