https://ria.ru/20220417/raneniya-1783992097.html

Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали при обстрелах Донецка

Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали при обстрелах Донецка - РИА Новости, 17.04.2022

Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали при обстрелах Донецка

Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали в результате обстрелов Петровского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T19:12

2022-04-17T19:12

2022-04-17T19:12

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

донецк (днр)

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали в результате обстрелов Петровского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что пострадавшие были доставлены в Институт неотложной и восстановительной хирургии, где им оказывается необходимая помощь.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1783990502.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс