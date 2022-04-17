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Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали при обстрелах Донецка - РИА Новости, 17.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/raneniya-1783992097.html
Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали при обстрелах Донецка
Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали при обстрелах Донецка - РИА Новости, 17.04.2022
Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали при обстрелах Донецка
Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали в результате обстрелов Петровского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T19:12
2022-04-17T19:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали в результате обстрелов Петровского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что пострадавшие были доставлены в Институт неотложной и восстановительной хирургии, где им оказывается необходимая помощь.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1783990502.html
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донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс
19:12 17.04.2022
 
Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали при обстрелах Донецка

Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали при обстрелах Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали в результате обстрелов Петровского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о том, что в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Петровского района Донецка пострадала бригада МЧС ДНР - пятеро сотрудников получили контузию и минно-взрывную травму во время устранения последствий предыдущего обстрела со стороны ВФУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в Институт неотложной и восстановительной хирургии, где им оказывается необходимая помощь.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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