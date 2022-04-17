Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали при обстрелах Донецка
Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали при обстрелах Донецка украинскими войсками
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Пятеро сотрудников МЧС ДНР пострадали в результате обстрелов Петровского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о том, что в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Петровского района Донецка пострадала бригада МЧС ДНР - пятеро сотрудников получили контузию и минно-взрывную травму во время устранения последствий предыдущего обстрела со стороны ВФУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в Институт неотложной и восстановительной хирургии, где им оказывается необходимая помощь.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.