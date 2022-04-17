https://ria.ru/20220417/proisshestvie-1783955227.html

Спасатели нашли тело мальчика с перевернувшегося катера на Волге

Спасатели нашли тело мальчика с перевернувшегося катера на Волге - РИА Новости, 17.04.2022

Спасатели нашли тело мальчика с перевернувшегося катера на Волге

Спасатели нашли тело мальчика с катера, перевернувшегося в пятницу на Волге в городе Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T12:14

2022-04-17T12:14

2022-04-17T17:16

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 17 апр — РИА Новости. Спасатели нашли тело мальчика с катера, перевернувшегося в пятницу на Волге в городе Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в администрации региона.По данным СК, в пятницу на реку вышел катер местной "Службы спасения", за штурвалом которого был нетрезвый спасатель. На борту находились пять пассажиров, включая 12-летнего мальчика. Судно врезалось в буй и перевернулось. В результате ЧП четыре человека пострадали, один из пассажиров погиб, а его 12-летнего сына искали водолазы. По информации ГУ МВД по региону, погибший — сотрудник полиции."В 09:30 <...> на грунте волгоградского водохранилища спасателями было найдено тело мальчика. Оно передано следственным органам", — заявили в региональной администрации.Спасатель, который был за штурвалом служебного катера, стал обвиняемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а его начальнику, допустившему проход на охраняемый объект, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.По данным следствия, он после просьбы своего подчиненного пропустил на территорию станции посторонних людей. Начальника станции также задержали.

https://ria.ru/20220416/kater-1783860665.html

россия

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область