https://ria.ru/20220417/proisshestvie-1783955227.html
Спасатели нашли тело мальчика с перевернувшегося катера на Волге
Спасатели нашли тело мальчика с перевернувшегося катера на Волге - РИА Новости, 17.04.2022
Спасатели нашли тело мальчика с перевернувшегося катера на Волге
Спасатели нашли тело мальчика с катера, перевернувшегося в пятницу на Волге в городе Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T12:14
2022-04-17T12:14
2022-04-17T17:16
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 17 апр — РИА Новости. Спасатели нашли тело мальчика с катера, перевернувшегося в пятницу на Волге в городе Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в администрации региона.По данным СК, в пятницу на реку вышел катер местной "Службы спасения", за штурвалом которого был нетрезвый спасатель. На борту находились пять пассажиров, включая 12-летнего мальчика. Судно врезалось в буй и перевернулось. В результате ЧП четыре человека пострадали, один из пассажиров погиб, а его 12-летнего сына искали водолазы. По информации ГУ МВД по региону, погибший — сотрудник полиции."В 09:30 <...> на грунте волгоградского водохранилища спасателями было найдено тело мальчика. Оно передано следственным органам", — заявили в региональной администрации.Спасатель, который был за штурвалом служебного катера, стал обвиняемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а его начальнику, допустившему проход на охраняемый объект, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.По данным следствия, он после просьбы своего подчиненного пропустил на территорию станции посторонних людей. Начальника станции также задержали.
https://ria.ru/20220416/kater-1783860665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область
12:14 17.04.2022 (обновлено: 17:16 17.04.2022)
Спасатели нашли тело мальчика с перевернувшегося катера на Волге
Спасатели нашли тело мальчика с перевернувшегося катера в Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 17 апр — РИА Новости. Спасатели нашли тело мальчика с катера, перевернувшегося в пятницу на Волге в городе Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в администрации региона.
По данным СК, в пятницу на реку вышел катер местной "Службы спасения", за штурвалом которого был нетрезвый спасатель. На борту находились пять пассажиров, включая 12-летнего мальчика.
Судно врезалось в буй и перевернулось. В результате ЧП четыре человека пострадали, один из пассажиров погиб, а его 12-летнего сына искали водолазы. По информации ГУ МВД по региону, погибший — сотрудник полиции.
"В 09:30 <...> на грунте волгоградского водохранилища спасателями было найдено тело мальчика. Оно передано следственным органам", — заявили в региональной администрации.
Спасатель, который был за штурвалом служебного катера, стал обвиняемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а его начальнику, допустившему проход на охраняемый объект, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, он после просьбы своего подчиненного пропустил на территорию станции посторонних людей. Начальника станции также задержали.