https://ria.ru/20220417/prigozhin-1783990402.html

Пригожин прокомментировал фото с Милоновым в камуфляже

Пригожин прокомментировал фото с Милоновым в камуфляже - РИА Новости, 17.04.2022

Пригожин прокомментировал фото с Милоновым в камуфляже

Бизнесмен, владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин, комментируя опубликованные фото Милоновым в соцсети, где они в камуфляже якобы в Донецке, заявил, что... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T18:55

2022-04-17T18:55

2022-04-17T19:03

россия

общество

евгений пригожин

виталий милонов

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Бизнесмен, владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин, комментируя опубликованные фото Милоновым в соцсети, где они в камуфляже якобы в Донецке, заявил, что все раздолбано, так как это - Петербург.Слова бизнесмена приводятся на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, общество, евгений пригожин, виталий милонов