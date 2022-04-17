https://ria.ru/20220417/prigozhin-1783990402.html
Пригожин прокомментировал фото с Милоновым в камуфляже
Пригожин прокомментировал фото с Милоновым в камуфляже - РИА Новости, 17.04.2022
Пригожин прокомментировал фото с Милоновым в камуфляже
Бизнесмен, владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин, комментируя опубликованные фото Милоновым в соцсети, где они в камуфляже якобы в Донецке, заявил, что... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T18:55
2022-04-17T18:55
2022-04-17T19:03
россия
общество
евгений пригожин
виталий милонов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Бизнесмен, владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин, комментируя опубликованные фото Милоновым в соцсети, где они в камуфляже якобы в Донецке, заявил, что все раздолбано, так как это - Петербург.Слова бизнесмена приводятся на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, евгений пригожин, виталий милонов
18:55 17.04.2022 (обновлено: 19:03 17.04.2022)
Пригожин прокомментировал фото с Милоновым в камуфляже
Пригожин о фото с Милоновым в камуфляже: "Все раздолбано, так как это — Петербург"
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Бизнесмен, владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин, комментируя опубликованные фото Милоновым в соцсети, где они в камуфляже якобы в Донецке, заявил, что все раздолбано, так как это - Петербург.
Слова бизнесмена приводятся на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".
"Гулял я по Невскому проспекту. Смотрю, идет Милонов. Я подошел к нему, поздоровался. Вот и вся история. Нечего рассказывать. Почему все раздолбано вокруг? Так это же наш город - Петербург", - сказал бизнесмен.