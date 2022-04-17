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Во Владивостоке подросток протащил полицейского на мопеде - РИА Новости, 17.04.2022
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Во Владивостоке подросток протащил полицейского на мопеде
Во Владивостоке подросток протащил полицейского на мопеде - РИА Новости, 17.04.2022
Во Владивостоке подросток протащил полицейского на мопеде
Семнадцатилетний подросток во Владивостоке протащил на мопеде 350 метров инспектора ДПС, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T17:03
2022-04-17T17:48
происшествия
приморский край
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
россия
авто
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток во Владивостоке протащил на мопеде 350 метров инспектора ДПС, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.В воскресенье в социальных сетях региона широко распространилось видео происшествия. На кадрах видно, как мопед, "виляя" из стороны в сторону, протащил по дороге инспектора ГИБДД. Яркий жилет был виден издалека, его и заметил автомобилист, который ехал за мопедом. Очевидец крикнул мотоциклисту, чтобы тот остановился, затем машиной прижал мопед к обочине. Нарушитель бросился бежать, но его, как сообщалось в соцсетях, задержали водители-очевидцы.По данным СК, полицейский потребовал остановиться и предъявить документы 17-летнего подростка, который ехал на мопеде по улице Русской во Владивостоке. Несовершеннолетний проигнорировал требование, продолжив движение."Полицейский стал удерживать мопед, хотя подозреваемый продолжал двигаться и протащил полицейского на расстояние примерно 350 метров. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщил собеседник агентства.Он добавил, что личность подозреваемого установлена, с ним работают следователи, расследование уголовного дела продолжается.Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД РФ по Приморскому краю Ирина Сырова, подросток управлял мопедом, не имея водительского удостоверения, в отношении правонарушителя составлено четыре административных протокола."К административной ответственности привлекут и родителей несовершеннолетнего правонарушителя. В результате происшествия у сотрудника ГИБДД диагностировали ушиб", - сообщила Сырова, добавив, что документы на подростка отправят в комиссию по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20220416/politseyskie-1783901630.html
https://ria.ru/20220406/voditel-1781999579.html
приморский край
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происшествия, приморский край, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, россия, авто
17:03 17.04.2022 (обновлено: 17:48 17.04.2022)
 
Во Владивостоке подросток протащил полицейского на мопеде

Во Владивостоке подросток протащил на мопеде инспектора ДПС

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток во Владивостоке протащил на мопеде 350 метров инспектора ДПС, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.
В воскресенье в социальных сетях региона широко распространилось видео происшествия. На кадрах видно, как мопед, "виляя" из стороны в сторону, протащил по дороге инспектора ГИБДД. Яркий жилет был виден издалека, его и заметил автомобилист, который ехал за мопедом. Очевидец крикнул мотоциклисту, чтобы тот остановился, затем машиной прижал мопед к обочине. Нарушитель бросился бежать, но его, как сообщалось в соцсетях, задержали водители-очевидцы.
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По данным СК, полицейский потребовал остановиться и предъявить документы 17-летнего подростка, который ехал на мопеде по улице Русской во Владивостоке. Несовершеннолетний проигнорировал требование, продолжив движение.
"Полицейский стал удерживать мопед, хотя подозреваемый продолжал двигаться и протащил полицейского на расстояние примерно 350 метров. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что личность подозреваемого установлена, с ним работают следователи, расследование уголовного дела продолжается.
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Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД РФ по Приморскому краю Ирина Сырова, подросток управлял мопедом, не имея водительского удостоверения, в отношении правонарушителя составлено четыре административных протокола.
"К административной ответственности привлекут и родителей несовершеннолетнего правонарушителя. В результате происшествия у сотрудника ГИБДД диагностировали ушиб", - сообщила Сырова, добавив, что документы на подростка отправят в комиссию по делам несовершеннолетних.
 
ПроисшествияПриморский крайВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФРоссияАвто
 
 
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