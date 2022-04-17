https://ria.ru/20220417/politseyskiy-1783980539.html

Во Владивостоке подросток протащил полицейского на мопеде

Во Владивостоке подросток протащил полицейского на мопеде - РИА Новости, 17.04.2022

Во Владивостоке подросток протащил полицейского на мопеде

Семнадцатилетний подросток во Владивостоке протащил на мопеде 350 метров инспектора ДПС, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T17:03

2022-04-17T17:03

2022-04-17T17:48

происшествия

приморский край

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток во Владивостоке протащил на мопеде 350 метров инспектора ДПС, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.В воскресенье в социальных сетях региона широко распространилось видео происшествия. На кадрах видно, как мопед, "виляя" из стороны в сторону, протащил по дороге инспектора ГИБДД. Яркий жилет был виден издалека, его и заметил автомобилист, который ехал за мопедом. Очевидец крикнул мотоциклисту, чтобы тот остановился, затем машиной прижал мопед к обочине. Нарушитель бросился бежать, но его, как сообщалось в соцсетях, задержали водители-очевидцы.По данным СК, полицейский потребовал остановиться и предъявить документы 17-летнего подростка, который ехал на мопеде по улице Русской во Владивостоке. Несовершеннолетний проигнорировал требование, продолжив движение."Полицейский стал удерживать мопед, хотя подозреваемый продолжал двигаться и протащил полицейского на расстояние примерно 350 метров. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщил собеседник агентства.Он добавил, что личность подозреваемого установлена, с ним работают следователи, расследование уголовного дела продолжается.Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД РФ по Приморскому краю Ирина Сырова, подросток управлял мопедом, не имея водительского удостоверения, в отношении правонарушителя составлено четыре административных протокола."К административной ответственности привлекут и родителей несовершеннолетнего правонарушителя. В результате происшествия у сотрудника ГИБДД диагностировали ушиб", - сообщила Сырова, добавив, что документы на подростка отправят в комиссию по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20220416/politseyskie-1783901630.html

https://ria.ru/20220406/voditel-1781999579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, приморский край, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, россия, авто