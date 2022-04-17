17:03 17.04.2022 (обновлено: 17:48 17.04.2022)
Во Владивостоке подросток протащил полицейского на мопеде
Во Владивостоке подросток протащил на мопеде инспектора ДПС
Сотрудник полиции
ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток во Владивостоке протащил на мопеде 350 метров инспектора ДПС, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.
В воскресенье в социальных сетях региона широко распространилось видео происшествия. На кадрах видно, как мопед, "виляя" из стороны в сторону, протащил по дороге инспектора ГИБДД. Яркий жилет был виден издалека, его и заметил автомобилист, который ехал за мопедом. Очевидец крикнул мотоциклисту, чтобы тот остановился, затем машиной прижал мопед к обочине. Нарушитель бросился бежать, но его, как сообщалось в соцсетях, задержали водители-очевидцы.
По данным СК, полицейский потребовал остановиться и предъявить документы 17-летнего подростка, который ехал на мопеде по улице Русской во Владивостоке. Несовершеннолетний проигнорировал требование, продолжив движение.
"Полицейский стал удерживать мопед, хотя подозреваемый продолжал двигаться и протащил полицейского на расстояние примерно 350 метров. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что личность подозреваемого установлена, с ним работают следователи, расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД РФ по Приморскому краю Ирина Сырова, подросток управлял мопедом, не имея водительского удостоверения, в отношении правонарушителя составлено четыре административных протокола.
"К административной ответственности привлекут и родителей несовершеннолетнего правонарушителя. В результате происшествия у сотрудника ГИБДД диагностировали ушиб", - сообщила Сырова, добавив, что документы на подростка отправят в комиссию по делам несовершеннолетних.