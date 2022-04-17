https://ria.ru/20220417/polikliniki-1783940328.html
Ракова: промедлений с программой капремонта поликлиник Москвы не будет
Ракова: промедлений с программой капремонта поликлиник Москвы не будет - РИА Новости, 17.04.2022
Ракова: промедлений с программой капремонта поликлиник Москвы не будет
Никаких промедлений и проблем с реализацией программы капитального ремонта поликлиник в Москве из-за санкций не будет, в столице уже приступили к капремонту 88... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T08:55
2022-04-17T08:55
2022-04-17T08:55
общество
москва
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151750/59/1517505950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8aef262762d1b86e2ac7f0d7a156321.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Никаких промедлений и проблем с реализацией программы капитального ремонта поликлиник в Москве из-за санкций не будет, в столице уже приступили к капремонту 88 поликлиник, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1".По ее словам, в этом году планировалось отремонтировать 60 поликлиник."Уже сейчас мы приступили к ремонту 88 поликлиник, в ближайшие дни ещё четыре поликлиники войдут в ремонт и 38 поликлиник уже вышли из ремонта", - отметила Ракова.Она напомнила, что всего программа охватит 200 зданий."Мы изначально пытались максимально использовать российские строительные материалы, российскую мебель. На сегодняшний день небольшие проблемы у нас есть, но мы оперативно переключаемся на российских производителей. Я думаю, никаких промедлений или проблем с реализацией этой программы у нас в дальнейшем не будет", - сообщила Ракова.
https://ria.ru/20220407/polikliniki-1782259838.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151750/59/1517505950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_23e0f7c6f881ed1513f4419fc3e56ff6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Ракова: промедлений с программой капремонта поликлиник Москвы не будет
Ракова: промедлений с реализацией программы капремонта поликлиник Москвы не будет
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
Никаких промедлений и проблем с реализацией программы капитального ремонта поликлиник в Москве из-за санкций не будет, в столице уже приступили к капремонту 88 поликлиник, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1
".
По ее словам, в этом году планировалось отремонтировать 60 поликлиник.
"Уже сейчас мы приступили к ремонту 88 поликлиник, в ближайшие дни ещё четыре поликлиники войдут в ремонт и 38 поликлиник уже вышли из ремонта", - отметила Ракова.
Она напомнила, что всего программа охватит 200 зданий.
"Мы изначально пытались максимально использовать российские строительные материалы, российскую мебель. На сегодняшний день небольшие проблемы у нас есть, но мы оперативно переключаемся на российских производителей. Я думаю, никаких промедлений или проблем с реализацией этой программы у нас в дальнейшем не будет", - сообщила Ракова.