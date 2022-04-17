https://ria.ru/20220417/polikliniki-1783940328.html

Ракова: промедлений с программой капремонта поликлиник Москвы не будет

Ракова: промедлений с программой капремонта поликлиник Москвы не будет - РИА Новости, 17.04.2022

Ракова: промедлений с программой капремонта поликлиник Москвы не будет

Никаких промедлений и проблем с реализацией программы капитального ремонта поликлиник в Москве из-за санкций не будет, в столице уже приступили к капремонту 88... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T08:55

2022-04-17T08:55

2022-04-17T08:55

общество

москва

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Никаких промедлений и проблем с реализацией программы капитального ремонта поликлиник в Москве из-за санкций не будет, в столице уже приступили к капремонту 88 поликлиник, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1".По ее словам, в этом году планировалось отремонтировать 60 поликлиник."Уже сейчас мы приступили к ремонту 88 поликлиник, в ближайшие дни ещё четыре поликлиники войдут в ремонт и 38 поликлиник уже вышли из ремонта", - отметила Ракова.Она напомнила, что всего программа охватит 200 зданий."Мы изначально пытались максимально использовать российские строительные материалы, российскую мебель. На сегодняшний день небольшие проблемы у нас есть, но мы оперативно переключаемся на российских производителей. Я думаю, никаких промедлений или проблем с реализацией этой программы у нас в дальнейшем не будет", - сообщила Ракова.

https://ria.ru/20220407/polikliniki-1782259838.html

москва

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)