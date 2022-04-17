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Ракова: промедлений с программой капремонта поликлиник Москвы не будет - РИА Новости, 17.04.2022
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Ракова: промедлений с программой капремонта поликлиник Москвы не будет
Ракова: промедлений с программой капремонта поликлиник Москвы не будет - РИА Новости, 17.04.2022
Ракова: промедлений с программой капремонта поликлиник Москвы не будет
Никаких промедлений и проблем с реализацией программы капитального ремонта поликлиник в Москве из-за санкций не будет, в столице уже приступили к капремонту 88... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T08:55
2022-04-17T08:55
общество
москва
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Никаких промедлений и проблем с реализацией программы капитального ремонта поликлиник в Москве из-за санкций не будет, в столице уже приступили к капремонту 88 поликлиник, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1".По ее словам, в этом году планировалось отремонтировать 60 поликлиник."Уже сейчас мы приступили к ремонту 88 поликлиник, в ближайшие дни ещё четыре поликлиники войдут в ремонт и 38 поликлиник уже вышли из ремонта", - отметила Ракова.Она напомнила, что всего программа охватит 200 зданий."Мы изначально пытались максимально использовать российские строительные материалы, российскую мебель. На сегодняшний день небольшие проблемы у нас есть, но мы оперативно переключаемся на российских производителей. Я думаю, никаких промедлений или проблем с реализацией этой программы у нас в дальнейшем не будет", - сообщила Ракова.
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общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
08:55 17.04.2022
 
Ракова: промедлений с программой капремонта поликлиник Москвы не будет

Ракова: промедлений с реализацией программы капремонта поликлиник Москвы не будет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудница московской поликлиники помогает женщине записаться на прием к врачу через электронную регистратуру
Сотрудница московской поликлиники помогает женщине записаться на прием к врачу через электронную регистратуру - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудница московской поликлиники помогает женщине записаться на прием к врачу через электронную регистратуру
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Никаких промедлений и проблем с реализацией программы капитального ремонта поликлиник в Москве из-за санкций не будет, в столице уже приступили к капремонту 88 поликлиник, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1".
По ее словам, в этом году планировалось отремонтировать 60 поликлиник.
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"Уже сейчас мы приступили к ремонту 88 поликлиник, в ближайшие дни ещё четыре поликлиники войдут в ремонт и 38 поликлиник уже вышли из ремонта", - отметила Ракова.
Она напомнила, что всего программа охватит 200 зданий.
"Мы изначально пытались максимально использовать российские строительные материалы, российскую мебель. На сегодняшний день небольшие проблемы у нас есть, но мы оперативно переключаемся на российских производителей. Я думаю, никаких промедлений или проблем с реализацией этой программы у нас в дальнейшем не будет", - сообщила Ракова.
 
ОбществоМоскваМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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