https://ria.ru/20220417/perepiska-1783664002.html

"Я вас услышал". Как вести деловую переписку, чтобы никого не бесить?

"Я вас услышал". Как вести деловую переписку, чтобы никого не бесить? - РИА Новости, 17.04.2022

"Я вас услышал". Как вести деловую переписку, чтобы никого не бесить?

Как не ошибиться в сокращениях и почему тыс. — с точкой, а млн — без? Когда писать "вы", а когда — "Вы"? Президент, мэр, вице-премьер — когда все эти слова нужно писать с заглавной буквы? Почему не надо писать "С уважением", а желать "доброго времени суток" — это уже моветон? И какие неологизмы из digital-сферы — самые раздражающие?

2022-04-17T11:05

2022-04-17T11:05

2022-04-17T11:04

как это по-русски

подкаст

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"Я вас услышал". Как вести деловую переписку, чтобы никого не бесить? Как не ошибиться в сокращениях и почему тыс. — с точкой, а млн — без? Когда писать «вы», а когда — «Вы»? Президент, мэр, вице-премьер — когда все эти слова нужно писать с заглавной буквы? Почему не надо писать «С уважением», а желать «доброго времени суток» — это уже моветон? И какие неологизмы из digital-сферы — самые раздражающие? audio/mpeg

"Я вас услышал". Как вести деловую переписку, чтобы никого не бесить? Как не ошибиться в сокращениях и почему тыс. — с точкой, а млн — без? Когда писать «вы», а когда — «Вы»? Президент, мэр, вице-премьер — когда все эти слова нужно писать с заглавной буквы? Почему не надо писать «С уважением», а желать «доброго времени суток» — это уже моветон? И какие неологизмы из digital-сферы — самые раздражающие? audio/mpeg

Эпизод подготовлен при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант". "Тотальный диктант" совместно с "МойОфис" проводят бесплатный образовательный онлайн-курс по деловому письму – "Что-то на офисном, или Нормы и правила бизнес-правописания".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталия ШашинаЗвукорежиссер: Семен Красавин

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