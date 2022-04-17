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На Ставрополье 37 человек обратились к медикам с признаками отравления
На Ставрополье 37 человек обратились к медикам с признаками отравления - РИА Новости, 17.04.2022
На Ставрополье 37 человек обратились к медикам с признаками отравления
Число жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье, обратившихся к медикам с признаками кишечной инфекции, возросло до 37 человек, уточнил Минздрав региона. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T17:20
2022-04-17T17:20
2022-04-17T18:38
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 17 апр — РИА Новости. Число жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье, обратившихся к медикам с признаками кишечной инфекции, возросло до 37 человек, уточнил Минздрав региона.Ранее аналогичные симптомы обнаружились у десяти детей и одного взрослого.Состояние ребенка, которого увезли в больницу 16 апреля, заметно улучшилось, наблюдается значительный прогресс.Региональная прокуратура начала проверку инцидента.Отмечается, что в апреле 2021 года надзорное ведомство уже делало это по аналогичной причине.Тогда выяснилось, что уполномоченные должностные лица не обеспечили поставку питьевой воды, качество которой соответствовало бы санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кроме того, обнаружились утечки на водоводе филиала "Южный", их устранили.В прошлом году в селе провели работы по замене водовода.
https://ria.ru/20220328/infektsii-1780420471.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, здоровье - общество, ставропольский край, россия
17:20 17.04.2022 (обновлено: 18:38 17.04.2022)
На Ставрополье 37 человек обратились к медикам с признаками отравления
В Ставропольском крае 37 человек обратились к медикам с признаками кишечной инфекции
ПЯТИГОРСК, 17 апр — РИА Новости.
Число жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье, обратившихся к медикам с признаками кишечной инфекции, возросло до 37 человек, уточнил
Минздрав региона.
Ранее аналогичные симптомы обнаружились у десяти детей и одного взрослого.
"Актуализированная информация по ситуации в Марьиных Колодцах на 15:30 (мск): всего в настоящее время за медицинской помощью обратились 37 человек, их них 32 — дети. Четырем детям предложили госпитализацию: двоих госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. Родители еще двух ребят написали отказ, поэтому дети наблюдаются на дому", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Состояние ребенка, которого увезли в больницу 16 апреля, заметно улучшилось, наблюдается значительный прогресс.
Региональная прокуратура начала проверку инцидента.
"Прокуратура Ставропольского края проводит проверку в связи с обращениями жителей села Марьины Колодцы в медицинское учреждение с симптомами отравления", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в апреле 2021 года надзорное ведомство уже делало это по аналогичной причине.
Тогда выяснилось, что уполномоченные должностные лица не обеспечили поставку питьевой воды, качество которой соответствовало бы санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кроме того, обнаружились утечки на водоводе филиала "Южный", их устранили.
В прошлом году в селе провели работы по замене водовода.