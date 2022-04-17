https://ria.ru/20220417/otravlenie-1783981527.html

На Ставрополье 37 человек обратились к медикам с признаками отравления

На Ставрополье 37 человек обратились к медикам с признаками отравления - РИА Новости, 17.04.2022

На Ставрополье 37 человек обратились к медикам с признаками отравления

Число жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье, обратившихся к медикам с признаками кишечной инфекции, возросло до 37 человек, уточнил Минздрав региона. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T17:20

2022-04-17T17:20

2022-04-17T18:38

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ПЯТИГОРСК, 17 апр — РИА Новости. Число жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье, обратившихся к медикам с признаками кишечной инфекции, возросло до 37 человек, уточнил Минздрав региона.Ранее аналогичные симптомы обнаружились у десяти детей и одного взрослого.Состояние ребенка, которого увезли в больницу 16 апреля, заметно улучшилось, наблюдается значительный прогресс.Региональная прокуратура начала проверку инцидента.Отмечается, что в апреле 2021 года надзорное ведомство уже делало это по аналогичной причине.Тогда выяснилось, что уполномоченные должностные лица не обеспечили поставку питьевой воды, качество которой соответствовало бы санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кроме того, обнаружились утечки на водоводе филиала "Южный", их устранили.В прошлом году в селе провели работы по замене водовода.

https://ria.ru/20220328/infektsii-1780420471.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, здоровье - общество, ставропольский край, россия