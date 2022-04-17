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На Ставрополье 37 человек обратились к медикам с признаками отравления - РИА Новости, 17.04.2022
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На Ставрополье 37 человек обратились к медикам с признаками отравления
На Ставрополье 37 человек обратились к медикам с признаками отравления - РИА Новости, 17.04.2022
На Ставрополье 37 человек обратились к медикам с признаками отравления
Число жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье, обратившихся к медикам с признаками кишечной инфекции, возросло до 37 человек, уточнил Минздрав региона. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T17:20
2022-04-17T18:38
происшествия
здоровье - общество
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 17 апр — РИА Новости. Число жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье, обратившихся к медикам с признаками кишечной инфекции, возросло до 37 человек, уточнил Минздрав региона.Ранее аналогичные симптомы обнаружились у десяти детей и одного взрослого.Состояние ребенка, которого увезли в больницу 16 апреля, заметно улучшилось, наблюдается значительный прогресс.Региональная прокуратура начала проверку инцидента.Отмечается, что в апреле 2021 года надзорное ведомство уже делало это по аналогичной причине.Тогда выяснилось, что уполномоченные должностные лица не обеспечили поставку питьевой воды, качество которой соответствовало бы санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кроме того, обнаружились утечки на водоводе филиала "Южный", их устранили.В прошлом году в селе провели работы по замене водовода.
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происшествия, здоровье - общество, ставропольский край, россия
17:20 17.04.2022 (обновлено: 18:38 17.04.2022)
 
На Ставрополье 37 человек обратились к медикам с признаками отравления

В Ставропольском крае 37 человек обратились к медикам с признаками кишечной инфекции

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЯТИГОРСК, 17 апр — РИА Новости. Число жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье, обратившихся к медикам с признаками кишечной инфекции, возросло до 37 человек, уточнил Минздрав региона.
Ранее аналогичные симптомы обнаружились у десяти детей и одного взрослого.

"Актуализированная информация по ситуации в Марьиных Колодцах на 15:30 (мск): всего в настоящее время за медицинской помощью обратились 37 человек, их них 32 — дети. Четырем детям предложили госпитализацию: двоих госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. Родители еще двух ребят написали отказ, поэтому дети наблюдаются на дому", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Состояние ребенка, которого увезли в больницу 16 апреля, заметно улучшилось, наблюдается значительный прогресс.
Региональная прокуратура начала проверку инцидента.

"Прокуратура Ставропольского края проводит проверку в связи с обращениями жителей села Марьины Колодцы в медицинское учреждение с симптомами отравления", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в апреле 2021 года надзорное ведомство уже делало это по аналогичной причине.
Тогда выяснилось, что уполномоченные должностные лица не обеспечили поставку питьевой воды, качество которой соответствовало бы санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кроме того, обнаружились утечки на водоводе филиала "Южный", их устранили.
В прошлом году в селе провели работы по замене водовода.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 11:16
Попова заявила о возвращении проблемы кишечных инфекций
 
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