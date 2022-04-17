https://ria.ru/20220417/oprosnik-1784008621.html

Офис Зеленского заявил, что Украина уже заполнила опросник о членстве в ЕС

Офис Зеленского заявил, что Украина уже заполнила опросник о членстве в ЕС - РИА Новости, 17.04.2022

Офис Зеленского заявил, что Украина уже заполнила опросник о членстве в ЕС

Украина уже заполнила опросник о членстве в Евросоюзе, далее Брюссель должен дать свою рекомендацию относительно присоединения страны к объединению, сообщил... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T22:38

2022-04-17T22:38

2022-04-17T22:38

в мире

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

украина

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

ольга стефанишина

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина уже заполнила опросник о членстве в Евросоюзе, далее Брюссель должен дать свою рекомендацию относительно присоединения страны к объединению, сообщил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.По его словам, в офисе президента ожидают, что рекомендация Евросоюза "будет положительна".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева ранее в апреле передала Владимиру Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый опросник является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина впоследствии подтвердила, что Киев опросник получил и надеется стать страной-кандидатом в июне.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, украина, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, ольга стефанишина