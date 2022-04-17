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Офис Зеленского заявил, что Украина уже заполнила опросник о членстве в ЕС - РИА Новости, 17.04.2022
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Офис Зеленского заявил, что Украина уже заполнила опросник о членстве в ЕС
Офис Зеленского заявил, что Украина уже заполнила опросник о членстве в ЕС - РИА Новости, 17.04.2022
Офис Зеленского заявил, что Украина уже заполнила опросник о членстве в ЕС
Украина уже заполнила опросник о членстве в Евросоюзе, далее Брюссель должен дать свою рекомендацию относительно присоединения страны к объединению, сообщил... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T22:38
2022-04-17T22:38
в мире
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
украина
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
ольга стефанишина
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина уже заполнила опросник о членстве в Евросоюзе, далее Брюссель должен дать свою рекомендацию относительно присоединения страны к объединению, сообщил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.По его словам, в офисе президента ожидают, что рекомендация Евросоюза "будет положительна".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева ранее в апреле передала Владимиру Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый опросник является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина впоследствии подтвердила, что Киев опросник получил и надеется стать страной-кандидатом в июне.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
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в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, украина, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, ольга стефанишина
22:38 17.04.2022
 
Офис Зеленского заявил, что Украина уже заполнила опросник о членстве в ЕС

Офис Зеленского заявил, что Украина заполнила опросник о членстве в ЕС и ожидает реакции

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина уже заполнила опросник о членстве в Евросоюзе, далее Брюссель должен дать свою рекомендацию относительно присоединения страны к объединению, сообщил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.
"Как президент и обещал Урсуле фон дер Ляйен, когда она посещала 8 апреля Украину, в течение недели Украина заполнит опросник, который госпожа Урсула привезла с собой. Сегодня прошла неделя, и можем констатировать, что тот документ, который привезла госпожа Урсула, он с украинской стороны заполнен. Поэтому дальше будет мяч на стороне Европейской комиссии - она будет готовить соответствующую рекомендацию о том, выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства. Без такой рекомендации, без такой оценки никто нас в Европейский союз не возьмет", - заявил Жовква в эфире телеканала 1+1.
По его словам, в офисе президента ожидают, что рекомендация Евросоюза "будет положительна".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева ранее в апреле передала Владимиру Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый опросник является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина впоследствии подтвердила, что Киев опросник получил и надеется стать страной-кандидатом в июне.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
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