Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Широкую Балку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме
Разбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 19.15 обстреляли населенный пункт Широкая Балка в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.15 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Широкая Балка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.