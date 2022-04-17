https://ria.ru/20220417/obstrel-1783986640.html

Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР

Украинские войска в 17.45 обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР, выпустив пять мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T18:12

2022-04-17T18:12

2022-04-17T18:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

старомихайловка

украина

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.45 обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР, выпустив пять мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.45 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено пять мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

старомихайловка

украина

россия

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, старомихайловка, украина, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины