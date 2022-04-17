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Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 17.04.2022
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска в очередной раз в воскресенье обстреляли ракетами из "Градов" населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T17:10
2022-04-17T17:10
2022-04-17T17:10
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз в воскресенье обстреляли ракетами из "Градов" населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.38 н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Ранее в воскресенье уже несколько раз сообщалось об обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе ракетами из "Градов".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс, ясиноватая
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Градов"