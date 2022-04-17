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Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска в очередной раз в воскресенье обстреляли ракетами из "Градов" населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T17:10

2022-04-17T17:10

2022-04-17T17:10

обострение ситуации в днр и лнр

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ясиноватая

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз в воскресенье обстреляли ракетами из "Градов" населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.38 н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Ранее в воскресенье уже несколько раз сообщалось об обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе ракетами из "Градов".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс, ясиноватая