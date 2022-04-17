Рейтинг@Mail.ru
Российские средства ПВО сбили еще десять украинских беспилотников - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/oborona-1783948573.html
Российские средства ПВО сбили еще десять украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили еще десять украинских беспилотников - РИА Новости, 17.04.2022
Российские средства ПВО сбили еще десять украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T11:00
2022-04-17T11:00
обострение ситуации в днр и лнр
авдеевка
в мире
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627161_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_fd582c0faab3cf4d647eea1edaf30517.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Авдеевка, Байрак, Лозовая, Малая Камышеваха, Новопрокофьевка, Пологи, Чернобаевка, Широкое, Ясиноватое сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783874316.html
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627161_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_bf884f18bde5aa12bfba74746a58b0b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, в мире, признание днр и лнр в россии
11:00 17.04.2022
 
Российские средства ПВО сбили еще десять украинских беспилотников

Минобороны: российские средства ПВО сбили еще десять украинских беспилотников

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Авдеевка, Байрак, Лозовая, Малая Камышеваха, Новопрокофьевка, Пологи, Чернобаевка, Широкое, Ясиноватое сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков.
Один из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с емкостями для жидкости и распылителями, обнаруженных военнослужащими российской армии на территории Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 13:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны Латвии обучает украинских военных работе с беспилотниками
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАвдеевкаВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала