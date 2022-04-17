https://ria.ru/20220417/oborona-1783948573.html

Российские средства ПВО сбили еще десять украинских беспилотников

Российские средства ПВО сбили еще десять украинских беспилотников - РИА Новости, 17.04.2022

Российские средства ПВО сбили еще десять украинских беспилотников

Российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T11:00

2022-04-17T11:00

2022-04-17T11:00

обострение ситуации в днр и лнр

авдеевка

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Авдеевка, Байрак, Лозовая, Малая Камышеваха, Новопрокофьевка, Пологи, Чернобаевка, Широкое, Ясиноватое сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220416/ukraina-1783874316.html

авдеевка

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

авдеевка, в мире, признание днр и лнр в россии