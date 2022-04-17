https://ria.ru/20220417/oborona-1783948573.html
Российские средства ПВО сбили еще десять украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили еще десять украинских беспилотников - РИА Новости, 17.04.2022
Российские средства ПВО сбили еще десять украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T11:00
2022-04-17T11:00
2022-04-17T11:00
обострение ситуации в днр и лнр
авдеевка
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Авдеевка, Байрак, Лозовая, Малая Камышеваха, Новопрокофьевка, Пологи, Чернобаевка, Широкое, Ясиноватое сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783874316.html
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, в мире, признание днр и лнр в россии
Российские средства ПВО сбили еще десять украинских беспилотников
Минобороны: российские средства ПВО сбили еще десять украинских беспилотников