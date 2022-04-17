https://ria.ru/20220417/naemniki-1783960753.html
Следователи устанавливают данные наемников, воюющих на стороне Украины
Следователи устанавливают данные наемников, воюющих на стороне Украины - РИА Новости, 17.04.2022
Следователи устанавливают данные наемников, воюющих на стороне Украины
Следственный комитет России устанавливает данные иностранцев-наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T13:21
2022-04-17T13:21
2022-04-17T13:21
в мире
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
украина
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Следственный комитет России устанавливает данные иностранцев-наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства."СК России продолжает работу по установлению данных иностранных граждан, которые участвуют в качестве наемников в боевых действиях на стороне Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что, согласно заявлению Минобороны России, "киевский режим привлек 6824 иностранных наемника из 63 государств". В ведомстве добавили, что СК учитывает все сведения при расследовании уголовных дел для дачи уголовно-правовой оценки действиям иностранных наемников.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/azovstal-1783928197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, украина, владимир путин, вооруженные силы рф
Следователи устанавливают данные наемников, воюющих на стороне Украины
СК устанавливает данные наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины