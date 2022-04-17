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Иностранных наемников ждет долгий срок в тюрьме, заявили в Минобороны - РИА Новости, 17.04.2022
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Иностранных наемников ждет долгий срок в тюрьме, заявили в Минобороны
Иностранных наемников ждет долгий срок в тюрьме, заявили в Минобороны - РИА Новости, 17.04.2022
Иностранных наемников ждет долгий срок в тюрьме, заявили в Минобороны
Прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет — долгий срок в тюрьме, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T11:24
2022-04-17T12:23
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
донбасс
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет — долгий срок в тюрьме, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения", — подчеркнул генерал.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары лишь по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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украина
россия
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, донбасс, владимир путин, вооруженные силы рф
11:24 17.04.2022 (обновлено: 12:23 17.04.2022)
 
Иностранных наемников ждет долгий срок в тюрьме, заявили в Минобороны

Минобороны России предупредило иностранных наемников о грозящем им долгом сроке в тюрьме

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов в Мариуполе
Сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет — долгий срок в тюрьме, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения", — подчеркнул генерал.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары лишь по военной инфраструктуре и украинским войскам.
 
В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаРоссияДонбассВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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