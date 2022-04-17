https://ria.ru/20220417/naemniki-1783949985.html

Киев привлек на Украину около семи тысяч иностранных наемников

Киев привлек на Украину около семи тысяч иностранных наемников - РИА Новости, 17.04.2022

Киев привлек на Украину около семи тысяч иностранных наемников

Киев привлёк всего около 7 тысяч наёмников из разных стран, к сегодняшнему дню их осталось менее 5 тысяч, сообщил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T11:17

2022-04-17T11:17

2022-04-17T11:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

украина

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783679248_0:0:3339:1879_1920x0_80_0_0_369f9f1608a7ded885a7262d85536660.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Киев привлёк всего около 7 тысяч наёмников из разных стран, к сегодняшнему дню их осталось менее 5 тысяч, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с началом специальной военной операции киевский националистический режим привлёк на Украину 6 тысяч 824 иностранных наемников из 63 государств. Наиболее многочисленная группа прибыла из Польши – 1717 человек. Около полутора тысяч наёмников прибыло из США, Канады, а также Румынии. Из Великобритании и Грузии, каждой, – до 300 человек. С подконтрольных Турции районов Сирийской арабской республики прибыли 193 человека", - сказал генерал.По его словам, подавляющая часть наёмников сейчас распределена в составе украинских группировок в городах Киев, Харьков, Одесса, Николаев и Мариуполь."Их распределением по группировкам занимается "региональный координационный штаб" так называемого "интернационального легиона обороны Украины" в городе Белая церковь. В результате боевых действий численность наёмников неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек", - заявил генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/ukraina-1783947821.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, киев, украина, признание днр и лнр в россии