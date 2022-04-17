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В Москве подготовили к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны" - РИА Новости, 17.04.2022
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В Москве подготовили к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны"
В Москве подготовили к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны" - РИА Новости, 17.04.2022
В Москве подготовили к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны"
В рамках месячника по благоустройству в Москве подготовили к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T14:21
2022-04-17T14:21
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В рамках месячника по благоустройству в Москве подготовили к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе, это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Он отметил, что рабочие сняли с фонтанов защитные конструкции, очистили сооружение с помощью щеток и промыли со специальным моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации."Работы выполнила бригада из семи человек, были задействованы две поливомоечные машины", – добавил Бирюков.Фонтанный комплекс "Годы войны" располагается на главной аллее Парка Победы на Поклонной горе. Он состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш, сделанных из темно-красного гранита, в каждой бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество – 225 – столько недель длилась Великая Отечественная война.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
14:21 17.04.2022
 
В Москве подготовили к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны"

Фонтанный комплекс "Годы войны" подготовили к новому сезону в Москве

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыСпециалисты готовят к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе
Специалисты готовят к новому сезону фонтанный комплекс Годы войны на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В рамках месячника по благоустройству в Москве подготовили к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыСпециалисты готовят к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе
Специалисты готовят к новому сезону фонтанный комплекс Годы войны на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Специалисты готовят к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе
"Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе, это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Он отметил, что рабочие сняли с фонтанов защитные конструкции, очистили сооружение с помощью щеток и промыли со специальным моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации.
"Работы выполнила бригада из семи человек, были задействованы две поливомоечные машины", – добавил Бирюков.
Фонтанный комплекс "Годы войны" располагается на главной аллее Парка Победы на Поклонной горе. Он состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш, сделанных из темно-красного гранита, в каждой бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество – 225 – столько недель длилась Великая Отечественная война.
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