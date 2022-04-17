https://ria.ru/20220417/moskva-1783966523.html

В Москве подготовили к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны"

В Москве подготовили к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны" - РИА Новости, 17.04.2022

В Москве подготовили к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны"

В рамках месячника по благоустройству в Москве подготовили к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T14:21

2022-04-17T14:21

2022-04-17T14:21

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В рамках месячника по благоустройству в Москве подготовили к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе, это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Он отметил, что рабочие сняли с фонтанов защитные конструкции, очистили сооружение с помощью щеток и промыли со специальным моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации."Работы выполнила бригада из семи человек, были задействованы две поливомоечные машины", – добавил Бирюков.Фонтанный комплекс "Годы войны" располагается на главной аллее Парка Победы на Поклонной горе. Он состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш, сделанных из темно-красного гранита, в каждой бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество – 225 – столько недель длилась Великая Отечественная война.

https://ria.ru/20220416/monument-1783897138.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков