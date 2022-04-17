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Московские врачи пройдут программу повышения квалификации - РИА Новости, 17.04.2022
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Московские врачи пройдут программу повышения квалификации
Московские врачи пройдут программу повышения квалификации - РИА Новости, 17.04.2022
Московские врачи пройдут программу повышения квалификации
Власти Москвы приступают к масштабной и системной программе обучения и повышения квалификации врачей общей практики, сообщила заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T08:50
2022-04-17T08:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Власти Москвы приступают к масштабной и системной программе обучения и повышения квалификации врачей общей практики, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1"."С этого года мы приступаем к масштабной и системной программе обучения врачей общей практики. Это и обучение по вопросам кардиологии, неврологии, офтальмологии, лор-патологии", - сказала Ракова.По ее словам, врачи получат не только теоретические знания, но и практические навыки и умения, которые будут применять на практике."Москвичи реально на себе почувствуют улучшение качества оказания им медицинской помощи", - добавила заммэра.
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Мадина Моргоева
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общество, здоровье - общество
08:50 17.04.2022
 
Московские врачи пройдут программу повышения квалификации

Московские врачи общей практики пройдут программу повышения квалификации

© Depositphotos / serezniyНа приеме у врача
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© Depositphotos / serezniy
На приеме у врача
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Власти Москвы приступают к масштабной и системной программе обучения и повышения квалификации врачей общей практики, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1".
"С этого года мы приступаем к масштабной и системной программе обучения врачей общей практики. Это и обучение по вопросам кардиологии, неврологии, офтальмологии, лор-патологии", - сказала Ракова.
По ее словам, врачи получат не только теоретические знания, но и практические навыки и умения, которые будут применять на практике.
"Москвичи реально на себе почувствуют улучшение качества оказания им медицинской помощи", - добавила заммэра.
Витамины - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
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