https://ria.ru/20220417/moskva-1783940197.html
Московские врачи пройдут программу повышения квалификации
Московские врачи пройдут программу повышения квалификации - РИА Новости, 17.04.2022
Московские врачи пройдут программу повышения квалификации
Власти Москвы приступают к масштабной и системной программе обучения и повышения квалификации врачей общей практики, сообщила заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T08:50
2022-04-17T08:50
2022-04-17T08:50
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Власти Москвы приступают к масштабной и системной программе обучения и повышения квалификации врачей общей практики, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1"."С этого года мы приступаем к масштабной и системной программе обучения врачей общей практики. Это и обучение по вопросам кардиологии, неврологии, офтальмологии, лор-патологии", - сказала Ракова.По ее словам, врачи получат не только теоретические знания, но и практические навыки и умения, которые будут применять на практике."Москвичи реально на себе почувствуют улучшение качества оказания им медицинской помощи", - добавила заммэра.
https://rsport.ria.ru/20220417/koronavirus-1780961435.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество
Московские врачи пройдут программу повышения квалификации
Московские врачи общей практики пройдут программу повышения квалификации
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
Власти Москвы приступают к масштабной и системной программе обучения и повышения квалификации врачей общей практики, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1
".
"С этого года мы приступаем к масштабной и системной программе обучения врачей общей практики. Это и обучение по вопросам кардиологии, неврологии, офтальмологии, лор-патологии", - сказала Ракова.
По ее словам, врачи получат не только теоретические знания, но и практические навыки и умения, которые будут применять на практике.
"Москвичи реально на себе почувствуют улучшение качества оказания им медицинской помощи", - добавила заммэра.