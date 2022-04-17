https://ria.ru/20220417/moskva-1783940197.html

Московские врачи пройдут программу повышения квалификации

Московские врачи пройдут программу повышения квалификации - РИА Новости, 17.04.2022

Московские врачи пройдут программу повышения квалификации

Власти Москвы приступают к масштабной и системной программе обучения и повышения квалификации врачей общей практики, сообщила заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T08:50

2022-04-17T08:50

2022-04-17T08:50

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Власти Москвы приступают к масштабной и системной программе обучения и повышения квалификации врачей общей практики, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1"."С этого года мы приступаем к масштабной и системной программе обучения врачей общей практики. Это и обучение по вопросам кардиологии, неврологии, офтальмологии, лор-патологии", - сказала Ракова.По ее словам, врачи получат не только теоретические знания, но и практические навыки и умения, которые будут применять на практике."Москвичи реально на себе почувствуют улучшение качества оказания им медицинской помощи", - добавила заммэра.

https://rsport.ria.ru/20220417/koronavirus-1780961435.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество