Контейнеровоз Ever Forward сняли с мели в Чесапикском заливе

Контейнеровоз Ever Forward сняли с мели в Чесапикском заливе

2022-04-17T23:25

2022-04-17T23:25

2022-04-17T23:35

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Больше месяца понадобилось, чтобы снять с мели в Чесапикском заливе контейнеровоз Ever Forward, сообщает Axios."Застрявший на пять недель в Чесапикском заливе контейнеровоз Ever Forward, наконец, сняли", - сообщает портал со ссылкой на береговую охрану.Контейнеровоз Ever Forward, оператором которого является тайваньская компания Evergreen Marine Corporation, сел на мель у восточного побережья США недалеко от Вашингтона в Чесапикском заливе 13 марта. Длина судна составляет около 334 метров, ширина 48,4 метра. Контейнеровоз направлялся из Балтимора в Норфолк, штат Виргиния.Севшее на мель судно не мешало проходу других кораблей в Чесапикском заливе, сообщалось ранее.

Ольга Филиппова

