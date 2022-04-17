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Кадыров заявил о необходимости сформировать вертикаль власти на Украине - РИА Новости, 17.04.2022
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Кадыров заявил о необходимости сформировать вертикаль власти на Украине
Кадыров заявил о необходимости сформировать вертикаль власти на Украине - РИА Новости, 17.04.2022
Кадыров заявил о необходимости сформировать вертикаль власти на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что на Украине не с кем вести переговоры, он заявил о необходимости сформировать там вертикаль власти и спросить у украинцев РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T20:18
2022-04-17T20:18
россия
украина
в мире
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 17 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что на Украине не с кем вести переговоры, он заявил о необходимости сформировать там вертикаль власти и спросить у украинцев чего они хотят."Мне много чего непонятно бывает, когда великие политики, политологи и стратеги делают заявления, что надо вести переговоры, нужно вывести войска из Донецка и Луганска, как будто на Украине есть власть. Там вертикали власти нету; ни президента, ни верховного главнокомандующего, вообще ничего нету там. Там есть бандитская группировка, которая в свое время была у нас, в Чеченской Республике&lt;...&gt;. С корнями нужно уничтожить этих нациков, бандерлог, шайтанов. После этого надо назначить временно исполняющего главы региона, после этого, как у нас в Чеченской Республике начинать формировать вертвласть, спросить у народа, что они хотят, как они хотят дальше жить, какие у них главные проблемы, как в свое время Владимир Владимирович дал возможность нашему чеченскому народу", - сказал Кадыров в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783974362.html
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россия, украина, в мире, рамзан кадыров
20:18 17.04.2022
 
Кадыров заявил о необходимости сформировать вертикаль власти на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил о необходимости сформировать вертикаль власти на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 17 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что на Украине не с кем вести переговоры, он заявил о необходимости сформировать там вертикаль власти и спросить у украинцев чего они хотят.
"Мне много чего непонятно бывает, когда великие политики, политологи и стратеги делают заявления, что надо вести переговоры, нужно вывести войска из Донецка и Луганска, как будто на Украине есть власть. Там вертикали власти нету; ни президента, ни верховного главнокомандующего, вообще ничего нету там. Там есть бандитская группировка, которая в свое время была у нас, в Чеченской Республике<...>. С корнями нужно уничтожить этих нациков, бандерлог, шайтанов. После этого надо назначить временно исполняющего главы региона, после этого, как у нас в Чеченской Республике начинать формировать вертвласть, спросить у народа, что они хотят, как они хотят дальше жить, какие у них главные проблемы, как в свое время Владимир Владимирович дал возможность нашему чеченскому народу", - сказал Кадыров в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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