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Mirror: в Британии несколько педофилов избежали наказания после извинения - РИА Новости, 17.04.2022
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В Британии сексуальных маньяков освобождают от наказания после извинений
Mirror: в Британии несколько педофилов избежали наказания после извинения - РИА Новости, 17.04.2022
В Британии сексуальных маньяков освобождают от наказания после извинений
В Великобритании людей, совершивших преступления сексуального характера, освобождают от наказания в случае согласия признать свою вину и принести извинения,... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T17:33
2022-04-17T17:33
в мире
великобритания
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Великобритании людей, совершивших преступления сексуального характера, освобождают от наказания в случае согласия признать свою вину и принести извинения, сообщает газета The Mirror.Речь идет о случаях домогательства, изнасилованиях и других правонарушениях.При этом полиция должна учитывать мнения пострадавших, но решающего значения оно не имеет.По мнению теневого министра внутренних дел Иветт Купер, это "позор, что такие ужасные преступления остаются безнаказанными".
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в мире, великобритания
17:33 17.04.2022
 
Mirror: в Британии несколько педофилов избежали наказания после извинения

Mirror: в Великобритании сексуальные маньяки могут избежать наказания после извинений

© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции в Великобритании
Сотрудники полиции в Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Tim Ireland
Сотрудники полиции в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Великобритании людей, совершивших преступления сексуального характера, освобождают от наказания в случае согласия признать свою вину и принести извинения, сообщает газета The Mirror.
"За два года около 870 дел, пять из которых связаны с изнасилованием детей, удалось разрешить путем "общественного урегулирования (эта процедура позволяет расследовать правонарушения, не прибегая к санкциям системы уголовного правосудия — Прим. Ред.)", — пишет издание.
Речь идет о случаях домогательства, изнасилованиях и других правонарушениях.
При этом полиция должна учитывать мнения пострадавших, но решающего значения оно не имеет.
По мнению теневого министра внутренних дел Иветт Купер, это "позор, что такие ужасные преступления остаются безнаказанными".
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