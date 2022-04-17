https://ria.ru/20220417/izvineniya-1783983094.html

В Британии сексуальных маньяков освобождают от наказания после извинений

Mirror: в Британии несколько педофилов избежали наказания после извинения - РИА Новости, 17.04.2022

В Британии сексуальных маньяков освобождают от наказания после извинений

В Великобритании людей, совершивших преступления сексуального характера, освобождают от наказания в случае согласия признать свою вину и принести извинения,... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T17:33

2022-04-17T17:33

2022-04-17T17:33

в мире

великобритания

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Великобритании людей, совершивших преступления сексуального характера, освобождают от наказания в случае согласия признать свою вину и принести извинения, сообщает газета The Mirror.Речь идет о случаях домогательства, изнасилованиях и других правонарушениях.При этом полиция должна учитывать мнения пострадавших, но решающего значения оно не имеет.По мнению теневого министра внутренних дел Иветт Купер, это "позор, что такие ужасные преступления остаются безнаказанными".

https://radiosputnik.ria.ru/20210207/dzhoker-1596420465.html

великобритания

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Влада Икрамова

в мире, великобритания