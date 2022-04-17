В Британии сексуальных маньяков освобождают от наказания после извинений

Mirror: в Британии несколько педофилов избежали наказания после извинения
Mirror: в Великобритании сексуальные маньяки могут избежать наказания после извинений
© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции в Великобритании
© AP Photo / Tim Ireland
Сотрудники полиции в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Великобритании людей, совершивших преступления сексуального характера, освобождают от наказания в случае согласия признать свою вину и принести извинения, сообщает газета The Mirror.
"За два года около 870 дел, пять из которых связаны с изнасилованием детей, удалось разрешить путем "общественного урегулирования (эта процедура позволяет расследовать правонарушения, не прибегая к санкциям системы уголовного правосудия — Прим. Ред.)", — пишет издание.
Речь идет о случаях домогательства, изнасилованиях и других правонарушениях.
При этом полиция должна учитывать мнения пострадавших, но решающего значения оно не имеет.
По мнению теневого министра внутренних дел Иветт Купер, это "позор, что такие ужасные преступления остаются безнаказанными".
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