Годовая инфляция в Литве превысила 15% по сравнению с мартом 2021 года
Годовая инфляция в Литве составила 15,7 процента по сравнению с мартом 2021 года
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ВИЛЬНЮС, 17 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в Литве в марте 2022 года составила 15,7% по сравнению с данными марта 2021 года, сообщает Sputnik.Литва со ссылкой на данные пресс-службы Департамента статистики.
"Годовая инфляция в Литве в марте текущего года составила 15,7 процентов по сравнению с мартовскими показателями прошлого года... Отмечается, что цены на потребительские товары выросли за год на 17,9 процентов, а цены на услуги - на 10,5 процентов", - говорится в сообщении.
По данным издания, рост инфляции обусловлен в значительной степени повышением цен на горюче-смазочные материалы, тепловую энергию, газ, твердое топливо, молоко и молочную продукцию, сыр и яйца, хлеб и зерновые продукты, овощи, услуги заведений общепита, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личного автотранспорта, электроэнергию, а также снижением цен на услуги воздушного пассажирского транспорта.
"Кроме того, цены, регулируемые государственными и муниципальными органами, выросли на 21,5 процент по сравнению с прошлым годом, в то время как рыночные цены выросли на 14,8 процентов", - говорится в сообщении.
На фоне обострившейся ситуации на Украине, прекращения экспорта товаров в Россию и Белоруссию и перебоев с поставками экономисты группы SEB ухудшили прогноз экономики стран Балтии в 2022 и 2023 годах, отметив, что все перечисленное временно нарушит работу строительного и промышленного секторов во втором и третьем кварталах.
Ранее Центробанк Литвы представил меры для борьбы с высокой инфляцией. В первую очередь, это масштабные меры, такие как временное закрепление потолка регулируемых цен, снижение ставки НДС. Далее, предлагается жесткая налогово-бюджетная политика, ограничивающая совокупный спрос, например, сокращение государственных расходов или повышение налогов.
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