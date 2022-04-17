https://ria.ru/20220417/inflyatsiya-1783976683.html

Годовая инфляция в Литве превысила 15% по сравнению с мартом 2021 года

Годовая инфляция в Литве превысила 15% по сравнению с мартом 2021 года - РИА Новости, 17.04.2022

Годовая инфляция в Литве превысила 15% по сравнению с мартом 2021 года

Годовая инфляция в Литве в марте 2022 года составила 15,7% по сравнению с данными марта 2021 года, сообщает Sputnik.Литва со ссылкой на данные пресс-службы... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T16:27

2022-04-17T16:27

2022-04-17T16:27

экономика

литва

россия

санкции в отношении россии

украина

инфляция

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ВИЛЬНЮС, 17 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в Литве в марте 2022 года составила 15,7% по сравнению с данными марта 2021 года, сообщает Sputnik.Литва со ссылкой на данные пресс-службы Департамента статистики.По данным издания, рост инфляции обусловлен в значительной степени повышением цен на горюче-смазочные материалы, тепловую энергию, газ, твердое топливо, молоко и молочную продукцию, сыр и яйца, хлеб и зерновые продукты, овощи, услуги заведений общепита, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личного автотранспорта, электроэнергию, а также снижением цен на услуги воздушного пассажирского транспорта."Кроме того, цены, регулируемые государственными и муниципальными органами, выросли на 21,5 процент по сравнению с прошлым годом, в то время как рыночные цены выросли на 14,8 процентов", - говорится в сообщении.На фоне обострившейся ситуации на Украине, прекращения экспорта товаров в Россию и Белоруссию и перебоев с поставками экономисты группы SEB ухудшили прогноз экономики стран Балтии в 2022 и 2023 годах, отметив, что все перечисленное временно нарушит работу строительного и промышленного секторов во втором и третьем кварталах.Ранее Центробанк Литвы представил меры для борьбы с высокой инфляцией. В первую очередь, это масштабные меры, такие как временное закрепление потолка регулируемых цен, снижение ставки НДС. Далее, предлагается жесткая налогово-бюджетная политика, ограничивающая совокупный спрос, например, сокращение государственных расходов или повышение налогов.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220416/tseny-1783844694.html

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россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, литва, россия, санкции в отношении россии, украина, инфляция