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В воскресенье из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 160 человек - РИА Новости, 17.04.2022
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В воскресенье из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 160 человек
В воскресенье из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 160 человек - РИА Новости, 17.04.2022
В воскресенье из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 160 человек
В воскресенье 160 человек, в том числе 24 ребенка, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает Штаб территориальной обороны... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T16:26
2022-04-17T16:36
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
новоазовский район
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. В воскресенье 160 человек, в том числе 24 ребенка, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР."Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы еще 160 человек. В течение дня 17 апреля, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 160 человек, среди них 24 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщил, что за минувшие сутки, с 08.00 16 апреля до 08.00 17 апреля, были эвакуированы 526 человек, в том числе 64 ребенка.
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район
16:26 17.04.2022 (обновлено: 16:36 17.04.2022)
 
В воскресенье из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 160 человек

В воскресенье из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 160 человек, в том числе 24 ребенка

© РИА Новости . Максим БлиновБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. В воскресенье 160 человек, в том числе 24 ребенка, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
"Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы еще 160 человек. В течение дня 17 апреля, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 160 человек, среди них 24 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее штаб сообщил, что за минувшие сутки, с 08.00 16 апреля до 08.00 17 апреля, были эвакуированы 526 человек, в том числе 64 ребенка.
 
В миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаНовоазовский район
 
 
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