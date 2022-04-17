https://ria.ru/20220417/evakuatsiya-1783976575.html

В воскресенье из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 160 человек

В воскресенье из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 160 человек - РИА Новости, 17.04.2022

В воскресенье из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 160 человек

В воскресенье 160 человек, в том числе 24 ребенка, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает Штаб территориальной обороны... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T16:26

2022-04-17T16:26

2022-04-17T16:36

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

новоазовский район

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. В воскресенье 160 человек, в том числе 24 ребенка, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР."Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы еще 160 человек. В течение дня 17 апреля, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 160 человек, среди них 24 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщил, что за минувшие сутки, с 08.00 16 апреля до 08.00 17 апреля, были эвакуированы 526 человек, в том числе 64 ребенка.

мариуполь

донецкая народная республика

новоазовский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район