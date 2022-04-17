https://ria.ru/20220417/evakuatsiya-1783976575.html
В воскресенье из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 160 человек
В воскресенье из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 160 человек - РИА Новости, 17.04.2022
В воскресенье из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 160 человек
В воскресенье 160 человек, в том числе 24 ребенка, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает Штаб территориальной обороны... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T16:26
2022-04-17T16:26
2022-04-17T16:36
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
новоазовский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780806611_0:9:3078:1740_1920x0_80_0_0_395ea463debc8c13f1cec547d3fa8675.jpg
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. В воскресенье 160 человек, в том числе 24 ребенка, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР."Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы еще 160 человек. В течение дня 17 апреля, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 160 человек, среди них 24 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщил, что за минувшие сутки, с 08.00 16 апреля до 08.00 17 апреля, были эвакуированы 526 человек, в том числе 64 ребенка.
мариуполь
донецкая народная республика
новоазовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780806611_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d56f3170296e8d80bb5776b625b49934.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район
16:26 17.04.2022 (обновлено: 16:36 17.04.2022)
В воскресенье из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 160 человек
В воскресенье из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 160 человек, в том числе 24 ребенка